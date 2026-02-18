Uitleg: heeft AI invloed op de accu en prestaties van je telefoon?

Sinds een paar jaar gebruiken steeds meer mensen AI-diensten, zoals ChatGPT of Gemini, op hun Android-telefoon. Maar is dat wel zo goed voor je batterij? En wat doet het voor de prestaties van je smartphone?

Fototrend slurpt energie

Als je je Instagram- of TikTok-feed opent, zie je met enige regelmaat trends voorbij komen. Soms is het een dansje, een challenge en met enige regelmaat is het ook content die gegenereerd is met AI. Onlangs werd je tijdlijn bijvoorbeeld overspoeld met cartoonfoto’s van mensen die ChatGPT lieten raden wat voor beroep ze deden.

Geinig natuurlijk, maar zo’n simpele foto verbruikt best veel energie. Een fotoprompt kost het datacenter van bijvoorbeeld ChatGPT ongeveer 2 tot 10 Wh per afbeelding. Dit staat ongeveer gelijk aan 10 à 20 minuten je laptop gebruiken. Vermenigvuldig dit met de miljoenen keren dat deze prompt wordt uitgevoerd en voor je het weet heb je het stroomverbruik van een hele stad. Kortom: het gebruik van AI is niet zuinig.

Wat voor effect heeft AI op je batterij?

Gelukkig vraagt de gemiddelde AI-dienst niet zoveel energie van de batterij van je smartphone als van het datacenter. Maar, dat betekent niet dat het weinig vraagt. Het hangt er vanaf wat je de AI laat doen.

Als je de AI-dienst simpele vragen stelt, dan is er over het algemeen niet veel aan de hand. Stel je korte vragen en gebruik je de AI rustig tot normaal, dan zal dat ongeveer 1 à 2 procent per uur van je batterij vragen. Bij intensiever gebruik of bij het gebruik van spraak- en beeldfuncties kan dit al snel 10 tot 20 procent batterij per uur zijn.

Gelukkig zijn er wel wat dingen die je kunt doen om energie te besparen. Zo kan bijvoorbeeld het gebruik van wifi in plaats van mobiele data al bijdragen aan energiebesparing. Ook kan het helpen om het achtergrondgebruik van ChatGPT of Gemini te verminderen. Je schermhelderheid verlagen en de app volledig afsluiten na gebruik kan ook bijdragen aan de levensduur van je batterij.

Wat is het effect op de prestatie van je smartphone?

Hoe een AI-dienst functioneert op je smartphone valt of staat met het type telefoon en of je smartphone is geoptimaliseerd om AI te gebruiken. Belangrijke factoren hierin zijn vooral de processor, het werkgeheugen en in zekere zin ook de accu.

De nieuwe vlaggenschepen van de grootste merken zijn steeds meer geoptimaliseerd voor het gebruik van AI. Je ziet steeds vaker dat fabrikanten een processor gebruiken die de rekenkracht aankan. Zo is de Tensor-processor van Google echt gemaakt met het gebruik van AI in het achterhoofd.

De meeste vlaggenschepen krijgen ook steeds meer werkgeheugen om alles te kunnen verwerken. Daarnaast zien we de batterijcapaciteit steeds groter worden, omdat het gebruik van AI-functies een grotere aanslag heeft op je accu dan gemiddeld smartphonegebruik. Om te zorgen dat je telefoon niet oververhit raakt, krijgen toestellen ook steeds betere koelsystemen.

Er komen steeds meer telefoons op de markt die geoptimaliseerd worden voor AI-gebruik. De eerste stappen worden nu ook al gezet in het middensegment van smartphones. Een goed voorbeeld hiervan is de Google Pixel 9a. Deze smartphone maakt het mogelijk een afgeslankte versie van Gemini te draaien, voor een aantrekkelijke prijs.

Conclusie

Het gebruik van AI-diensten heeft wel degelijk effect op de prestaties en accuduur van je smartphone. Maar doordat fabrikanten telefoons steeds meer optimaliseren, zul je daar in de toekomst steeds minder van merken.

Het budget- en middensegment loopt op dit moment nog een beetje achter op het gebied van AI-optimalisatie, maar ook hier zien we dat er een inhaalslag wordt gemaakt. Dit zie je bijvoorbeeld al gebeuren op de Samsung Galaxy A56 en Google Pixel 9a.

Waarschijnlijk kunnen over een tijdje de meeste smartphones AI-functies gebruiken zonder al te veel effect op je batterij en prestaties. Dus als er dan weer een nieuwe fototrend de ronde doet op social media, dan kan je toekomstige smartphone makkelijk aan.