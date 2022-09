Tip: zo zoom je nog verder in op je Android-smartphone

Loop je er tijdens het gebruiken van je smartphone tegenaan dat iets niet goed te zien is? Of wil je inzoomen op een afbeelding of icoon, maar staat je telefoon dit niet toe? Check dan deze tip.

Inzoomen op je Android-smartphone

Inzoomen kan standaard in apps zoals Instagram of Google Chrome. Toch zijn er momenten dat je verder wil inzoomen, bijvoorbeeld als je jezelf wil spotten op een grote groepsfoto of als je zicht simpelweg niet al te goed meer is. Gelukkig is er een handige Android-functie waarmee je gemakkelijk je scherm vergroot, terwijl je je telefoon ‘normaal’ kunt blijven bedienen.

De functie heet ‘Vergroten’ en zit sinds Android 11 op iedere Android-smartphone. Heb je een ouder besturingssysteem, dan werkt dit helaas niet voor jou. Heb je Android 11, Android 12 of Android 13, volg dan het stappenplan hieronder om de functie in te schakelen.

Het instellen van ‘vergroten’ is in no-time gedaan. Wij deden het op een OnePlus 10 Pro. De stappen kunnen voor jouw telefoon dus iets anders zijn, maar komen in grote lijnen overeen. Ontgrendel je Android-smartphone en ga naar de instellingen-app; Scrol naar beneden en selecteer ‘Systeeminstellingen’; Klik op ‘Toegankelijkheid’ en selecteer het kopje ‘Zicht’; Druk op de knop ‘Vergroten’ en zet de schakelaar op ‘aan’; Kies in het pop-up-menu op welk van de drie manieren je ‘Vergroten’ wil inschakelen.

Je krijgt de keuze uit drie mogelijke snelkoppelingen. De eerste is ‘Toegankelijkheidsknop’. Daarbij krijg je een knop rechts onderin beeld waarmee je de vergroting inschakelt. Dat is gemakkelijk aan en uit te zetten, maar je ziet wel altijd de pop-up in beeld.

De tweede mogelijkheid is ‘Volumetoetsen ingedrukt houden’. Je moet dan beide volumeregelaars minstens drie seconde ingedrukt houden om in te zoomen. Deze is onze favoriet, want daarmee hoef je niet tegen een pop-up aan te kijken en het beïnvloedt de snelheid van je smartphone niet.

Gebruik je de laatste optie ‘Drie keer op het scherm tikken’, dan wordt de vergroting ingeschakeld als je drie keer achter elkaar op het scherm tikt. Dat is erg gemakkelijk, maar komt met een nadeel. Omdat je telefoon constant controleert of je drie keer tikt, is de reactie van je telefoon op één normale tik een stukje langzamer.

Zo gebruik je ‘Vergroten’

Eenmaal ingesteld kun je genieten van de inzoomfunctie. Door een (omgekeerde) knijpbeweging met twee vingers te maken, zoom je in en uit. Gebruik twee vingers tegelijk om over het scherm te bewegen.

Je kunt ook even snel inzoomen. Activeer ‘Vergroten’ met de sneltoets naar keuze en leg je vinger op het scherm. Houd deze ingedrukt om in te zoomen en beweeg je vinger om over het scherm te navigeren. Als je je vinger loslaat, zoom je automatisch weer uit en stopt ‘Vergroten’ vanzelf.

Benieuwd naar meer van deze handigheidjes en tips? Bekijk dan onze tips-pagina. Onlangs gaven we je een aantal handige Spotify-tips, legden we uit hoe je gemakkelijk advertenties op je smartphone uitschakelt en kwamen er verschillende handige trucjes voor Android Auto aan bod.