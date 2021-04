Zo tover je Japanse karakters in je huiskamer met augmented reality

Heb je altijd al bezoek willen hebben van Hello Kitty of Ultraman? Dan hebben we goed nieuws. Als je via Google zoekt naar deze Japanse karakters, kun je ze nu met augmented reality in je huiskamer toveren. Zo werkt het.

Augmented reality plaatst Japanse karakters in je huis

Het is al een tijdje mogelijk om wilde dieren in huis te halen met de AR-zoekresultaten in Chrome. Ook een dinosaurus zet je met augmented reality zo op de bank neer. Nu kun je ook Hello Kitty, Pac-Man of Evangelion levensgroot en 3D in je eigen woonkamer projecteren.

Google heeft deze en andere beroemde Japanse karakters toegevoegd aan de augmented reality-zoekresultaten. Met AR breng je digitale beelden in de echte wereld. Zolang je die op het scherm van je smartphone bekijkt tenminste.

Zo gebruik je de AR-karakters

Om de Japanse karakters in augmented reality te kunnen bekijken, moet je Android 7.0 of hoger draaien. Verder moet je telefoon geschikt zijn voor ARCore, de Google-software die projectie mogelijk maakt. Google houdt een lijst bij met geschikte apparaten. Is jouw smartphone er klaar voor? Volg dan de onderstaande stappen.

Open Chrome of een andere browser op je Android-smartphone; Zoek op je favoriete karakter, bijvoorbeeld Ultraman; Scroll naar beneden en tik op ‘Weergeven in 3D’; Klik op ‘Tonen in je ruimte’; Het figuur verschijnt nu in de ruimte. Het is mogelijk om het te verslepen of te draaien; Je kunt eventueel op ‘Op ware grootte weergeven’ tikken om het karakter op volledig formaat te bekijken.

Welke karakters zijn beschikbaar?

Dit is de lijst met Japanse karakters die je in augmented reality kunt bekijken. Sommigen, zoals Hello Kitty, kunnen ook praten. Anderen, zoals Ultraman, zijn vooral een beetje eng als ze plots voor je neus staan.

Ultraman

Ultraman Zero

Gomorra

Ultraman Belial

Evangelion (Evangelion Unit 1)

Gundam

Odysseus Gundam

Kusui Gundam

Penelope

Cogimyun

Taiko Master

Pac-Man

Pompompurin

Hello Kitty

Little Twin Stars

Als je ze op ware grootte bekijkt, passen sommige figuren waarschijnlijk niet in je woonkamer. Je kunt ze het beste in de openlucht neerzetten om een goed beeld te krijgen van hun omvang. Andere karakters, zoals Little Twin Stars, zijn juist erg klein.

