Heeft iemand je een video gestuurd die je niet kunt afspelen? Of lukt het niet om zelfgemaakte filmpjes te bekijken? Check hier zes oplossingen wanneer je Android-telefoon geen video’s meer afspeelt.

“Kan video niet afspelen”: 6 oplossingen voor je Android-telefoon

Als YouTube-video’s, WhatsApp-filmpjes of andere opnames niet werken op je Androidtoestel, dan kunnen verschillende dingen aan de hand zijn. In dit artikel lees je diverse oplossingen voor de meest voorkomende problemen.

1. Kunnen anderen de video wel afspelen?

Voordat we beginnen met het aanreiken van allerlei antwoorden, moeten we eerst vaststellen waar het probleem precies zit. Wanneer een video niet kan afspelen op jouw Android-telefoon of -tablet, is het daarom handig om te kijken of dit bij anderen wel lukt. Op die manier kun je controleren of het filmpje zelf niet toevallig een fout bevat.

2. Wanneer je geen filmje in de browser kunt kijken

Probeer je een filmpje in een internetbrowser te bekijken, zoals Google Chrome of Firefox? Controleer dan of JavaScript aan staat. Dit heb je nodig om sommige media af te spelen, zoals filmpjes. Zo zet je Javascript aan in Google Chrome, de standaardbrowser van veel Android-telefoons:

Open Chrome en tik rechtsboven op de drie bolletjes; Kies ‘Instellingen’ en selecteer ‘Site-instellingen’; Tik op ‘Javascript’ en verschuif de schakelaar zodat het vakje blauw wordt.

3. Ik kan geen video in een app bekijken

Probeer je een video in een app te bekijken, zoals Facebook, NU.nl of onze eigen Android Planet-app en die werkt niet? Controleer dan of de applicatie niet toevallig een update nodig heeft:

Open de Play Store en tik op de drie streepjes linksboven; Ga naar ‘Mijn apps en games’ en kijk of er een update klaarstaat voor de app onder het kopje ‘Updates’; Werk het programma bij door op ‘Updaten’ te drukken; Start de app na het bijwerken opnieuw op en probeer het nog een keertje.

4. Check of je voldoende opslag hebt

Probeer je een video in chat-app te downloaden, maar krijg je de volgende foutmelding (of iets dat erop lijkt): “Kan media niet afspelen vanwege tekort aan opslag. Maak ruimte vrij om weer media te kunnen afspelen.”?

Dit betekent dat je eerst opslagruimte vrij moet maken voordat je weer media, zoals apps en filmpjes, kunt downloaden. Open hiervoor de instellingen op je smartphone en ga naar ‘Opslag’. Tik vervolgens op ‘Ruimte vrijmaken’ om onnodige apps, bestanden, muziek en video’s te verwijderen.

5. Probeer een andere videospeler

Wanneer je wel video’s kunt bekijken in apps zoals Facebook en WhatsApp, maar geen gedownloade filmpjes, ligt het probleem misschien bij de videospeler van je telefoon. De oplossing hiervoor is simpel: installeer hiervoor een andere app. Goede keuzes zijn VLC of MX Player, gratis videospelers die vrijwel alle filmpjes kunnen afspelen.

6. Laatste oplossing: fabrieksinstellingen

Wanneer bovenstaande oplossingen niet werken, zit er niks anders op dan je telefoon terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Hierbij raak je al je persoonlijke gegevens kwijt, dus vergeet vooraf niet een back-up van je Android te maken. Dit is veruit de meest rigoureuze maatregel en een harde reset moet je alleen uitvoeren wanneer je alle andere oplossingen al hebt geprobeerd.

