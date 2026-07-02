Zo voorkom je dat een oproep je hele scherm overneemt (+video)

Word je gebeld terwijl je je Samsung gebruikt? Dan kan de inkomende oproep je hele scherm overnemen. Niet altijd handig, omdat apps die je gebruikt dan niet meer zichtbaar zijn. Gelukkig pas je dit eenvoudig aan.

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Een kleiner belscherm op je Samsung

Als je scherm uit staat wanneer je wordt gebeld, dan verschijnt de inkomende oproep vrijwel altijd schermvullend. Gebruik je je telefoon actief, dan kun je afhankelijk van de instellingen óf een schermvullende oproep krijgen óf een kleine pop-up. Die tweede optie is ideaal, want zo kun je blijven doen waar je mee bezig was.

Hoewel het zeker geen nieuwe functie is om je belscherm flink te verkleinen, denken we dat lang niet iedereen met een Samsung-toestel weet dat dit kan. Daarom lees je hieronder hoe je dit in drie simpele stappen instelt.

Open de Telefoon-app; Tik op de drie puntjes rechtsboven; Nu ga je naar ‘Instellingen’. Scrol naar beneden en ga naar ‘Gespreksweergave bij gebruik apps’. Hier zie je de standaardinstelling (Volledig scherm) en twee andere opties: kleine pop-up en mini pop-up. Kies je gewenste weergave en zet het schuifje eronder aan.

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Als je scherm is vergrendeld of helemaal uit staat, dan worden zowel gewone telefoongesprekken als oproepen via WhatsApp doorgaans schermvullend weergegeven. Gebruik je je telefoon actief, dan bepaalt de Telefoon-app de weergave van gewone oproepen via bovenstaande instelling. Bij WhatsApp verschilt dit per toestel en versie, omdat de chatapp zijn eigen oproepscherm gebruikt.

De video staat ook online!

Kom je er toch niet helemaal uit met ons stappenplan? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens haarfijn uit, inclusief screenshots.

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