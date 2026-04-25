Beleef een geslaagde en veilige Koningsdag: 4 tips voor je telefoon

In de drukte en gezelligheid van Koningsdag wil je natuurlijk geen lege telefoon hebben. Ook wat beter bereik en een beetje extra veiligheid, kan geen kwaad. Wij hebben daarom 4 tips voor jou!

Overleef de Koningsdag-drukte

Ga je maandagavond naar een stad voor een kroegentocht of zoek je liever overdag al de gezelligheid op van een vrijmarkt? Dan weet je nu al dat het vast druk wordt. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar niet altijd smartphone-vriendelijk. Zo neemt de kans toe dat je verbinding slecht wordt en dat je minder makkelijk contact krijgt met je vrienden.

Ook ligt het gevaar op de loer dat je in de mensenmassa je telefoon kwijtraakt of dat die wordt gejat. Verder wil je natuurlijk niet zonder batterij komen te zitten. Zeker als je je portemonnee thuisligt en je alleen met je mobiel de biertjes kunt afrekenen. Geen nood, wij hebben vier tips voor je. Stel deze zaken in voor een zorgeloze Koningsdag.

1. Vind je telefoon snel terug

Met zoveel mensen om je heen kan je telefoon zomaar per ongeluk uit je broekzak geduwd worden of op een andere manier kwijtraken. Stel daarom ‘Vind plek‘ in. Dan is de kans een stuk groter is dat je je toestel snel weer terugvindt of dat je in ieder geval een dief geen toegang geeft tot je gegevens.

Het is belangrijk dat je eerst ingelogd bent op je Google-account; Daarna open je de instellingen van je telefoon; Ga naar ‘Google’, soms heet dit ‘Google-services’; Tik op Vind-plek. Heb je deze app nog niet, dan kun je ‘m gelijk downloaden; Ga terug naar je instellingen en zoek op’ Locatie’; Zet ‘Locatie gebruiken aan’. Dat was deel 1 van het stappenplan.

Telefoon kwijtgeraakt? Dan kun je nu de volgende stappen volgen in de hoop dat je snel weer wordt herenigd met je smartphone.

Ga op een ander toestel naar de Vind-plek-app of zoek deze site op in een browser; Log in met je Google-account; Selecteer nu het toestel dat je verloren bent; Je kunt als het goed is nu de locatie zien en een geluid laten afspelen (handig voor in je huis). Ook kun je op afstand het apparaat vergrendelen en alle gegevens wissen door het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Je krijgt je toestel hier niet mee terug, maar je gegevens zijn dan in ieder geval veilig.

2. Vermijd de drukte met Maps

De bekendste navigatie-app voor Android heeft een handige functie om te zien of het ergens druk is. Dat werkt zo:

Open de Google Maps-app op je smartphone; Zoek de locatie, markt of stad waar jij naartoe wil op de kaart. Is het daar al druk? Dan staat er in het paars ‘Drukker dan normaal’ bij. Tik hierop voor meer informatie; Wil je een specifieke locatie opzoeken? Voer deze dan in op de zoekbalk; Scrol nu naar beneden voor de druktegrafiek en meer info. Hier vind je hoe druk het nu en normaal gesproken op deze locatie is. Doe hier je voordeel mee!

3. Toch de drukte in? Verbeter je bereik

Op Koningsdag zitten netwerken vaak overvol. Dat is niet gek met veel mensen op één plek. Probeer deze opties als je merkt dat je appjes niet verstuurd worden of als je op een ander manier doorhebt dat het bereik niet optimaal is.

Zet je telefoon even op vliegtuigstand en dan weer terug. Dit forceert je toestel om opnieuw te verbinden met de dichtstbijzijnde – en soms minder drukke – zendmast;

Schakel 5G (tijdelijk) uit als je slecht bereik hebt, soms is 4G stabieler in drukte. Dit doe je door in de telefooninstellingen te zoeken op ‘Netwerk’ of ‘Mobiele netwerken’. Hier is vaak de optie om te schakelen naar 4G, bijvoorbeeld via ‘Netwerkmodus’;

Beperk achtergrondgebruik van apps. Apps die constant data verversen, kunnen je verbinding trager maken. Zet achtergronddata daarom uit voor niet-essentiële apps. Ga hiervoor naar de telefooninstellingen en zoek op ‘Apps’. Kies een app en tik op ‘Mobiele gegevens’ (of iets vergelijkbaars) en zet achtergrondgegevens uit;

Als je een hoesje van metaal of een ander dik materiaal hebt, dan kun je dit tijdelijk verwijderen. Sommige robuuste hoesjes kunnen het signaal licht verstoren.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Geef je telefoon wat extra leven

Er is niets zo irritant als een lege telefoon als je die nog volop nodig hebt. Bijvoorbeeld om te navigeren, te betalen, contact te houden met je vrienden of om foto’s te maken. Zet daarom op tijd de energiebesparing aan. Maar, we hebben meer tips voor je.

Verlaag je schermhelderheid als je ergens bent waar je geen last hebt van de zon. Vaak kun je je display nog steeds prima aflezen als het minder fel ingesteld staat;

Sluit apps die je niet gebruikt. Kwestie van wegswipen en klaar;

Zet de vliegtuigmodus aan als je even geen bereik nodig hebt, dit scheelt extra stroom omdat je toestel tijdelijk niet hoeft te zoeken naar signaal;

Hitte is funest voor je batterij. Laat je telefoon niet in de zon liggen en vermijd het opstarten van zware apps zoveel als mogelijk;

Bang om toch met een lege telefoon te eindigen? Neem een kleine powerbank mee als je plannen hebt om de hele dag op pad te gaan.

