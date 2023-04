Met deze app vermijd je de Koningsdag-drukte (of zoek je het op)

Het is weer bijna zover: Koningsdag. De dag dat we ons oranje verkleden, het koninkrijk vieren met een feestje en op zoek gaan naar de beste koopjes op de rommelmarkt. In dit artikel laten we zien hoe je de drukte vermijdt, of juist opzoekt met Google Maps.

Koningsdag 2023: kom erachter hoe druk het is

Heb jij je mooiste en foutste oranje kleren al uit de kast getrokken? Het is donderdag 27 april weer Koningsdag: een nationale feestdag met markten, evenementen en meer door het hele land. Toch kunnen openbare plekken daardoor best druk worden, wat niet iedereen fijn vindt.

Gelukkig heeft de bekendste navigatie-app voor Android een handige functie die rechtstreeks drukte analyseert. Zo weet jij waar je aan toe bent als je de stad, het dorp of festivalterrein betreedt. We laten hieronder zien hoe de Google Maps-functie werkt.

Open de Google Maps-app op je smartphone; Zoek de locatie, markt of stad waar jij naartoe wil; Is het al druk, dan verschijnt er een kader op de kaart met ‘Druk gebied’. Klik hierop voor meer informatie. Wil je een specifieke locatie bekijken? Zoek deze dan op in de zoekbalk of op de kaart; Scrol naar beneden voor de drukte-grafiek en meer informatie. Hier vind je hoe druk het nu is en hoe druk het normaal op deze locatie is.

Google gebruikt de gegevens van Google Maps-gebruikers om een trend vast te stellen in drukte. Klik je bijvoorbeeld op een cafe, dan zul je zien dat de gemiddelde drukte op zaterdagavonden een stuk hoger is dan op maandagochtend.

Google verzekert gebruikers ervan om geen persoonsgegevens of specifieke locatie te delen. De locatie wordt enkel gebruikt voor het vaststellen van de drukte. Zo weet jij op welke Koningsdag-markt je vrij kunt rondlopen en bij welk feest jij je tussen de mensenmassa door zal moeten navigeren.

Drukte in het openbaar vervoer

Ben je van plan om met het openbaar vervoer naar een Koningsdag-evenement te gaan? Dan check je ook gemakkelijk de drukte in de trein. In de NS-app wordt de drukte aangegeven in drie niveau’s. Je ziet dat aan het aantal poppetjes dat bij een rit worden weergegeven. Op Google Maps bekijk je gemakkelijk de drukte op het station.

Google Maps heeft natuurlijk nog veel meer handige functies. Zo laten we zien hoe je de snelheidsmeter aanzet in de app en hoe je Google Maps op je Wear OS-horloge gebruikt zonder smartphone. Neem dus een kijkje in de navigatie-app!

