Tip: Zo vind je de leeftijd van je telefoonnummer

Ben jij de eerste eigenaar van je huidige telefoonnummer of heb jij een gerecycled nummer? Wij vertellen je alles de leeftijd en geschiedenis van je nummer.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zoek je nummer in register

We vertellen niks nieuws als we zeggen dat mobiele nummers in Nederland met 06 beginnen en gevolgd worden door 8 cijfers. Maar wist je dat telefoonnummers in nummerreeksen worden uitgegeven?

De ACM, de Autoriteit Consument en Markt, houdt bij welke reeksen nog vrij zijn en welke zijn toegekend aan welke provider. De toezichthouder is ook verantwoordelijk voor het gebruik van nummers. Wanneer jij overstapt en je nummer niet meeneemt, wordt jouw oude nummer vaak opnieuw toegekend.

Informatie over je telefoonnummer vind je terug op de website van de ACM. Via de handig nummerzoeker achterhaal je aan de hand van je telefoonnummer tot welke reeks die behoort. Ook zie je de datum van uitgifte, aan wie je nummer ooit is toegekend (relatienaam) de bestemming van je nummer.

Hoe oud is mijn telefoonnummer?

De datum van toekenning is interessant als je benieuwd bent naar de mogelijke leeftijd van je telefoonnummer. We zeggen ‘mogelijke’, want de ACM vermeldt in het nummerregister alleen de datum van de laatste keer dat het nummer is toegekend.

In theorie kan het nummer dus ouder zijn dan de vermelde datum, bijvoorbeeld als het nummer ooit niet is meegenomen door de eigenaar toen die overstapte van provider. Maar, in veel gevallen klopt de datum wel of is het een heel goede indicatie.

Is mijn nummer al eerder in gebruik geweest?

Ook als je zelf nooit van nummer bent veranderd, wil dat niet zeggen dat jij de eerste eigenaar van je telefoonnummer bent. Zoals gezegd kan jouw nummer ooit zijn vrijgekomen nadat iemand anders het niet meer wilde.

Een ander denkbaar scenario is dat jouw huidige nummer ooit een prepaidnummer was dat lange tijd niet gebruikt is. Na een zogenaamde quarantaineperiode van 3 tot 12 maanden kan het dan opnieuw worden uitgegeven, bijvoorbeeld aan jou.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ontvang je sms’jes, WhatsApp-berichten of verificaties bedoeld voor iemand anders? Dat kunnen signalen zijn dat je nummer eerder van iemand anders was. Ook als je geen accounts kunt registeren en daarbij de melding krijgt dat het nummer al bekend is, moet je je even achter de oren krabben. We hebben uiteraard wel wat tips voor je:

Reageer niet inhoudelijk op berichten die niet voor jou zijn;

Deel nooit persoonlijke gegevens;

Blokkeer een nummer als je bestookt wordt met belletjes of berichtjes;

Met het bij je provider, die kan bevestigen of je nummer gerecycled is.

Nu zijn we natuurlijk erg benieuwd: hoe oud is jouw telefoonnummer volgens de site van de ACM? Laat het ons weten en vergeet ons niet te volgen via onderstaande knoppen.