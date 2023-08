Gebruik de Leesmodus-app van Google om alles op je smartphone beter leesbaar te maken

Voor iedereen die moeite heeft met het lezen van kleine teksten op hun smartphone, heeft Google de Leesmodus-app geïntroduceerd. Maar dan moet je wel weten hoe die werkt.

Leesmodus op Android gebruiken: zo werkt het

Op je smartphone kom je een hoop verschillende teksten tegen en niet alles is even goed leesbaar. Zeker op websites of in apps wordt er niet altijd rekening gehouden met mensen moeite hebben met lezen. Bijvoorbeeld door kleine letters, vreemde lettertypes of kleurgebruik.

Daar heeft Google sinds kort een oplossing voor, want met de app Leesmodus maak je alle teksten op websites of in apps beter leesbaar. In dit artikel leggen we uit hoe dat werkt.

Leesmodus downloaden

Leesmodus is een toegankelijkheidsfunctie voor Android, maar die vind je niet in het toegankelijkheidsmenu als je in de instellingen duikt. Je moet eerst een losse app downloaden. Dat kan via onderstaande knop.

Leesmodus inschakelen

Voordat je de app kunt gebruiken, zul je deze eerst moeten inschakelen. Zodra je Leesmodus opent, word je naar de juiste pagina in de toegankelijkheidsinstellingen geleid om dat te doen. Daar zet je bij ‘Leesmodus’ de schakelaar over bij ‘Snelkoppeling’. Je hebt namelijk een snelkoppeling nodig om Leesmodus te gebruiken.

Als je de schakelaar overhaalt, krijg je de vraag of Leesmodus volledige controle over je apparaat mag krijgen. Dat klinkt een beetje spannend, maar dat is nodig voor apps die je helpen met het toegankelijker maken van wat er op het scherm te zien is. Druk dus op ‘Toestaan’.

Vervolgens moet je kiezen met welke snelkoppeling je Leesmodus wil activeren. Dat betekent dat als je een tekst op een website of in een app niet kunt lezen, je deze snelkoppeling gebruikt om de tekst beter leesbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld door je volumetoetsen drie seconden ingedrukt te houden of door een Toegankelijkheidsknop te gebruiken. Gebruik je een Toegankelijkheidsknop, dan blijft die altijd in beeld zweven zodat je er op elk moment op kunt drukken om Leesmodus te activeren.

Leesmodus gebruiken

Vind je een tekst moeilijk leesbaar binnen een website of app, dan schakel je Leesmodus in door je gekozen snelkoppeling te gebruiken. Vervolgens wordt de tekst duidelijk in beeld gezet. Met de playknop kun je de tekst ook voor laten lezen.

Onderin beeld krijg je nog enkele opties om de tekst in beeld aan te passen. Met de knop die lijkt op twee T’s, maak je de letters groter of kleiner. Druk je op het tandwieltje, dan krijg je nog veel meer opties zoals de mogelijkheid om het lettertype en de kleur aan te passen. Hier vind je ook de mogelijkheid om de zin waar je bent te laten onderstrepen.

Niet perfect

Let wel op: Leesmodus is niet perfect. De app kan foutjes maken, voornamelijk als je de teksten laat voorlezen. Toch is deze app een waardevolle toevoeging voor iedereen die wel eens moeite heeft met het lezen van teksten op de smartphone.

Meer toegankelijkheidsopties

Met Android krijg je standaard al veel toegankelijkheidsopties, om het gebruik van een smartphone toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Ken je deze vier opties al? Je kunt ook een gehoorapparaat op Android aansluiten.