Met deze 5 Lightroom Mobile-tips maak je nóg mooiere foto’s

Ben je klaar om je smartphonefotografie naar een hoger niveau te tillen? Met deze vijf Lightroom Mobile-tips kun je jouw kiekjes nóg mooier maken.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vijf Lightroom Mobile-tips voor het perfecte plaatje

Als je foto’s maakt met je smartphone kun je die op allerlei manieren bewerken. De makkelijkste en goedkoopste manier is natuurlijk met de foto-app op je toestel zelf. Die is echter vrij beperkt. Hij richt zich vooral op het lichter of donkerder maken van je kiekjes en bijvoorbeeld het aanpassen van de scherpte.

Wanneer je serieus aan de slag gaat met mobiele fotografie is Lightroom Mobile een aanrader. Het slechte nieuws: er is een gratis versie, maar voor de tofste Premium-features heb je een lidmaatschap nodig. Dat kost 12,09 euro per maand. Voor dat bedrag kun je de software ook op je pc of Mac gebruiken en krijg je 1 terabyte aan cloudopslag. Dit zijn onze vijf beste Lightroom Mobile-tips!

Lightroom foto- & video-editor Adobe 9,2 (1.668.974 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

1. Gebruik voorinstellingen

Vrijwel elke foto-app heeft de mogelijkheid om je kiekjes met één druk op de knop een ander uiterlijk te geven. Deze voorinstellingen (of presets) passen bijvoorbeeld de belichting, het contrast en de kleuren aan. Vaak zijn het er een stuk of tien.

Lightroom Mobile gaat een stuk verder. Er is een aantal ingebouwde voorstellingen, maar je kunt ze ook zelf maken of die van anderen downloaden. Sinds een poosje kun je bovendien gebruikmaken van ‘Aanbevolen’ voorinstellingen. Dan scant Lightroom je foto met behulp van AI (kunstmatige intelligentie) en stelt een aantal presets voor die daar goed bij passen.



Vind je een aanbevolen voorinstelling wel aardig, maar is het nét niet wat je zoekt? Klik dan op ‘Meer zoals dit’. Je krijgt dan soortgelijke presets te zien die misschien wel precies jou smaak zijn. Na het toepassen van een voorinstelling kun je de foto natuurlijk ook nog verder bewerken als je wil.

2. Corrigeer het perspectief

Eén van de beste Lightroom-tips die we kunnen geven is het corrigeren van je perspectief. Door je positie tijdens het fotograferen en imperfecties in de lens zijn de lijnen soms niet helemaal recht. Dat kun je in de app eenvoudig aanpassen onder het kopje ‘Geometrie’. Je kunt handmatig gaan spelen, maar Lightroom Mobile kan het perspectief ook volautomatisch aanpassen.



Soms is het verschil heel fors, vooral als je met de groothoeklens fotografeert, en soms wat kleiner. Op het voorbeeld hierboven zie je vooral dat Lightroom de horizon platter heeft gemaakt. Dat komt het realisme van je foto ten goede. Bedenk wel dat dit er met soort correcties vaak een klein deel van het beeld wordt afgesneden.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Bewerk een deel van je foto

In de gewone foto-app op je smartphone kun je alleen gehele foto’s bewerken. Met Lightroom Mobile is het mogelijk om slechts een deel van je kiekje onder handen te nemen. Daarvoor zijn verschillende tools aanwezig. Hieronder kozen we voor ‘lineair verloop’, waarmee je de foto met rechte lijnen verdeelt. Je bewerkingen worden alleen toegepast in het rode deel.



Er zijn nog veel meer mogelijkheden. Zo kan Lightroom automatisch de lucht herkennen, waardoor je die gemakkelijk lichter of juist donkerder maakt. Je kunt ook een onderwerp selecteren en dat vervolgens uit de foto laten knallen.

4. Schiet in RAW

Wie serieus met fotografie aan de slag gaat, kan er niet omheen: je platen in het RAW-formaat schieten levert veel voordelen op. Er blijft meer informatie behouden dan in jpeg-bestanden, waardoor je je foto’s mooier kan bewerken. Veel smartphones laten je tegenwoordig vanuit de camera-app al RAW-foto’s schieten, die je vervolgens kunt importeren in Lightroom. Het is ook mogelijk om vanuit de Lightroom-app zelf foto’s te maken in RAW.



RAW-foto’s zien er op het eerste gezicht vaak niet zo mooi uit, maar het zal je verbazen hoe flexibel deze files zijn. Hierboven zie je een voorbeeld. De foto links lijkt stevig overbelicht.

Met een paar simpele klikken in Lightroom, het oplichten van de schaduwen en het donkerder maken van de highlights, ziet de foto er direct prachtig uit. Blijf vooral spelen met de diverse instellingen voor het mooiste eindresultaat.

5. Verwijder ruis

Smartphones krijgen steeds grotere sensoren, maar ze zijn nog steeds vrij klein in vergelijking met ‘echte’ camera’s. Daardoor ontstaat er, zeker als je in het donker een hoge ISO-waarde gebruikt, vaak ruis. Veel smartphones gebruiken een algoritme om die te onderdrukken, maar dat is doorgaans vrij agressief en zorgt voor een verlies aan details.

In Lightroom Mobile heb je verschillende mogelijkheden om ruis zelf te verwijderen. Naast de standaard ruisreductie kun je ook specifiek kleurruis (rode, blauw of blauwe stippen in de schaduwen) aanpakken. Daarnaast kun je met ‘Detail’ en ‘Vloeiendheid’ het uiterlijk van de ruis veranderen, waardoor die minder opvalt. Is er slechts op één plek ruis zichtbaar? Dan kijk je even terug naar onze derde tip.

Meer over smartphonefotografie

Op Android Planet schrijven we regelmatig tips en achtergrondartikelen over smartphonefotografie. We vertellen je natuurlijk welke telefoons op dit moment de beste camera’s hebben, maar ook hoe je voor een goede compositie zorgt in je kiekjes. Daarnaast leggen we uit hoe de nachtmodus op je smartphone werkt.

Meer lezen over dit onderwerp? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je bij via onze app en je kunt je inschrijven voor de nieuwsbrief zodat je nooit meer een artikel mist. Volg ons ook op Facebook, Instagram en Twitter.