Zo maak je op LinkedIn bezwaar tegen AI-training (en waarom dat nuttig is)

LinkedIn gaat je data gebruiken om AI te trainen. De Autoriteit Persoonsgegevens roept gebruikers op om bezwaar te maken. Zo werkt het.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

LinkedIn AI: alles wat je moet weten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) roept alle LinkedIn-gebruikers op om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonlijke gegevens voor het trainen van AI. Wat is er precies aan de hand en hoe doe je dat?

Wat er gaat veranderen op LinkedIn

Het zakelijke sociale netwerk LinkedIn gaat vanaf 3 november data van gebruikers inzetten om AI-modellen te trainen. Ook als je in de EU woont. Dat gaat niet alleen om berichten die je publiekelijk op LinkedIn plaatst, maar ook details uit je profiel zoals je foto, naam, werkervaring en aanbevelingen. Je privéberichten worden niet meegenomen.

LinkedIn wil AI-modellen maken die gebruikers op het platform helpen om bijvoorbeeld berichten te schrijven in de stijl van andere LinkedIn-berichten.

Wat is het probleem?

De AP vindt deze praktijk problematisch, omdat je als gebruiker de controle over je gegevens kwijtraakt. Zodra een AI getraind is met jouw gegevens, zijn die er niet meer uit te krijgen

Extra problematisch voor de privacywaakhond, is dat berichten worden gebruikt die teruggaan tot 2003. “Terwijl mensen die informatie destijds hebben gedeeld zonder te voorzien dat ze voor AI-training zouden worden ingezet”, stelt Monique Verdier, vicevoorzitter van de AP. “Zeker bij bijzondere persoonsgegevens – zoals gegevens over gezondheid, etniciteit, religie of politieke voorkeur – is zorgvuldigheid geboden.”

Een probleem van deze technologie is dat je nooit zeker weet of data waarmee een AI is getraind een keertje op onverwachte manier opduikt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoe maak ik bezwaar?

Bezwaar maken kan tot 3 november, dus je hebt nog even. Toch is het met een paar tikken in de app al gebeurd. Je kunt het dus net zo goed direct doen.

Om bezwaar te maken tik je in de app op je profielfoto en daarna op ‘Instellingen’. In het nieuwe menu tik je op ‘ Gegevensprivacy’, waarna je een overzicht krijgt met manieren waarop LinkedIn je gegevens gebruikt. Daar kies je voor ‘Gegevens voor betering van generatieve AI’ en zet je het schuifje om zodat die op ‘uit’ staat. Meer is er niet nodig.

Je rechten in Europa

In Europa hebben we de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onderdeel van deze wet is dat je als Europese gebruiker altijd het recht hebt om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Elk platform dat jouw gegevens gebruikt om AI te trainen moet ook informatie bieden over hoe je daar bezwaar tegen maakt.

Je kunt ook op een later moment nog bezwaar maken, maar als gegevens eenmaal zijn gebruikt om een AI te trainen dan kan deze informatie niet meer worden verwijderd. Daarom is het altijd verstandig om bezwaar te maken voordat de training plaatsvindt.

LinkedIn-gids

Meer tips over het gebruik van LinkedIn? Lees dan onze uitgebreide LinkedIn-gids, met informatie over het opzetten van je profiel, het maken van connecties en de juiste etiquette.