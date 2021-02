Met ‘Live beschrijving’ van Google Maps krijg je notificaties voor je OV-reis. Als je moet overstappen of even door moet lopen om de bus te halen, geeft je smartphone dat aan. Hoe je die functie gebruikt, lees je in deze tip.

Live beschrijving Google Maps: perfect tijdens het OV

Met Google Maps kun je over de hele wereld navigeren en dat kan op allerlei manieren. Ook voor het openbaar vervoer kun je Maps steeds beter gebruiken en een handigheidje daarvoor is de Live Beschrijving-functie. Als je dat gebruikt, krijg je namelijk notificaties te zien van je trip. Zo weet je wanneer je daadwerkelijk over moet stappen naar een ander vervoersmiddel en ook reisupdates verschijnen automatisch.

Om Live Beschrijving te gebruiken, volg je onderstaande stappen:

Pak je smartphone erbij en open Google Maps; Vul de locatie / adres in waar je naartoe wil navigeren; Kies linksonder voor ‘route’; Kies voor de tweede navigatie-optie: openbaar vervoer; Bij de favoriete route tik je op het blauwe navigatiepijltje aan de rechterkant.

Reis beëindigen, delen en stap voor stap instructies

Via de verschenen notificatie van Maps kun je vervolgens allerlei fijne informatie zien. Met de pijltjes aan de rechterzijde zie je zo bijvoorbeeld wat de exacte stappen zijn van je reis. Ook zie je met wat voor vervoersmiddel je dat stukje van de route aflegt: lopend, trein of bijvoorbeeld met de bus.

Ook is het mogelijk om de reis direct te beëindigen of ervoor te kiezen om je reis te delen. Dat is een functie die inmiddels al jaren in Maps te vinden is. Met mogelijkheden als deze wordt Maps alsmaar slimmer en handiger in gebruik. Check ook onderstaande tips om nog meer uit Google Maps te halen.