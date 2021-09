Tip: zo kijk je live televisie via je Chromecast

De Chromecast is een handige dongle waarmee je je televisie een stuk slimmer maakt. Heb je geen lopend televisie-abonnement, maar wil je toch soms wat kijken? Dankzij verschillende apps en de Chromecast kijk je alsnog live televisie: zo werkt het.

Live televisie via Chromecast in enkele simpele stappen

Wil je anno 2021 een Chromecast kopen, dan heb je twee fijne keuzes. Zo is er de ‘normale’ Chromecast en Chromecast met Google TV. Beide apparaatjes dienen hetzelfde doel: van een dom scherm een slim apparaat maken. Je kunt van alles en nog wat ‘streamen’ naar het grotere scherm, waaronder muziek en video’s.

Je favoriete serie op Netflix, Disney Plus of Amazon Prime Video kijken is zo geen enkel probleem, maar ook Spotify of je vakantiekiekjes op die manier bekijken werkt prima en snel. Maar televisie kijken zonder dat je daarvoor een tv-abonnement nodig hebt, of kijken zonder allerlei gedoe van kabels: kan dat ook? Zeker! In deze tip bespreken we kort twee handige services, namelijk NLZiet en Ziggo.

Nederlands aanbod via NLZiet

NLziet kost 7,95 euro per maand en is maandelijks opzegbaar. Zoals de naam al verklapt, kun je via de dienst allerlei Nederlandse zenders bekijken, waaronder NPO 1, 2 en 3, maar ook commerciële zenders. Ook verschillende regionale zenders zijn van de partij. Wil je echter kijken naar buitenlandse zenders of kanalen als TCL, National Geographic of Discovery Channel, dan is NLZiet niet de juiste keuze voor je.

Naast live televisie kijken kun je ook programma’s terugkijken of juist vooruit zien. Ook biedt de app een handige televisiegids en kun je ‘m een maand gratis gebruiken voordat je een betaald abonnement afsluit.

Alles wat je wil kijken via Ziggo

Abonnee bij Ziggo? Met de Ziggo Go-app kun je dan alle (live) televisie streamen naar de Chromecast. Het is uiteraard afhankelijk van het pakket wat je afneemt wat je wel en niet kunt kijken qua zenders. Geen zin om kabels te trekken naar het scherm van het kantoor of de kinder- of hobbykamer, dan biedt een Chromecast ook de uitkomst.

Net zoals bij NLZiet kun je door de verschillende zenders heen scrollen en wat opzetten op je smartphone of tablet. Is dat apparaat verbonden met hetzelfde wifi-netwerk als de Chromecast, dan kun je de content ook naar het grotere scherm casten.

Via deze weg televisie kijken kan bijvoorbeeld ook met de Google Nest Hub. Dat slimme scherm van Google kun je ook gebruiken om muziek mee te luisteren, als wake-up light of om je slaap bij te houden. Lees trouwens ook nog even onze Nest Hub review, waarin je onze ervaringen met het slimme scherm vindt.

