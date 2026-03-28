Zo zet je de locatie op je telefoon uit (maar deze manier is slimmer)

Veel apps vragen toegang tot je locatie, terwijl dat helemaal niet nodig is. Het is daarom verleidelijk om je locatie dan maar helemaal uit te schakelen. Wij vertellen je wat de slimmere optie is en sluiten af met vijf tips!

Locatie delen: waarom nodig?

We kennen allemaal het icoontje van de locatie op onze telefoon. Door op deze ‘omgekeerde druppel’ te tikken, schakel je in dat je locatie gedeeld wordt. Door nogmaals te tikken, zet je het ook weer uit. Voor een goede werking van bepaalde apps is het echter noodzakelijk dat locatie delen (altijd) aan staat.

Denk bijvoorbeeld aan navigatie-apps, weerapps, bezorgapps, taxi-apps en datingapps. Google Maps, Buienradar, Uber, Thuisbezorgd en Tinder bijvoorbeeld, werken alleen goed met de locatie ingeschakeld. Maar, je kunt dit wel op een slimme manier doen door specifiek per app de locatie-instellingen aan te geven. Dat gaan we je uitleggen.

Je locatie uitzetten

Het is namelijk niet slim om je locatie permanent uit te zetten, omdat je telefoon dan geen locatie meer deelt via GPS, wifi of mobiele netwerken. Hierdoor werken veel apps niet meer, waaronder de populaire apps hierboven. Zo kun je niet meer navigeren, komt er geen actuele weerinfo binnen en krijgen je foto’s en video’s geen locatie-tag.

Toegang tot locatie per app instellen

Daarom kun je beter per app aangeven of die gebruik mag maken van je locatie en zo ja, in welke gevallen precies. Hieronder leggen we uit hoe dat werkt.

Swipe van boven naar beneden om de snelle instellingen te openen; Zet locatie delen aan en hou dit icoontje daarna even ingedrukt. Nu openen de uitgebreide instellingen; Hier kies je voor ‘Locatierechten voor apps’ of iets vergelijkbaars. Nu zie je welke apps toegang hebben tot je locatie. Er zijn 4 opties. Lees hieronder welke instelling het best werkt voor welk type app.

‘ Altijd toegestaan ‘ gebruik je liever helemaal niet;

‘ gebruik je liever helemaal niet; ‘ Alleen toegestaan tijdens gebruik ‘ stel je in voor alle apps die je locatie alleen nodig hebben als je die apps actief gebruikt, zoals bij navigatie-apps en bezorgaps;

‘ stel je in voor alle apps die je locatie alleen nodig hebben als je die apps actief gebruikt, zoals bij navigatie-apps en bezorgaps; ‘ Altijd vragen ‘ is een interessante. Je gebruikt dit bijvoorbeeld als je een app niet helemaal vertrouwt. Die moet dan aangeven waarom je locatie nodig is. Een ander scenario is voor apps die je zelden gebruikt. Hiermee krijgt de app niet permanent locatietoegang en hoef je alleen toestemming te geven als je de app gebruikt.

‘ is een interessante. Je gebruikt dit bijvoorbeeld als je een app niet helemaal vertrouwt. Die moet dan aangeven waarom je locatie nodig is. Een ander scenario is voor apps die je zelden gebruikt. Hiermee krijgt de app niet permanent locatietoegang en hoef je alleen toestemming te geven als je de app gebruikt. ‘Niet toegestaan‘ is de beste optie voor apps die geen duidelijke reden hebben om je locatie te weten.

5 tips: zo deel je minder data over je locatie

Eén van de beste plekken om naartoe te gaan als je minder wil delen over je locatie, is het onderdeel ´Locatieservices´ in je instellingen. Zie screenshot 4 hierboven. Laten we eens kijken wat je daar zoal kunt instellen.

1. Schakel Locatienauwkeurigheid uit

Ook al is het soms noodzakelijk om je locatie te delen, zorg je met een simpele instelling dat je minder data deelt. Door Locatienauwkeurigheid uit te schakelen, krijgen apps alleen je globale locatie en niet de exacte GPS-positie te weten. Let op: bepaalde apps werken minder goed zonder je nauwkeurige locatie, zoals Google Maps, Uber en Thuisbezorgd. Dit maakt het uitschakelen van locatienauwkeurigheid geschikter voor bijvoorbeeld berichtenapps, streamingsdiensten, browsers en je e-mailapp.

2. Schakel Locatiegeschiedenis en Locatiedeling uit

Een andere tip die we je willen geven, is om zowel Google Locatiegeschiedenis als Locatiedeling (Google) uit te schakelen. Dit kan op de meeste toestellen door te gaan naar Locatieservices. Locatiedeling uitschakelen voorkomt dat je bewegingen worden opgeslagen in je Google-account.

3. Beperk scannen naar wifi en bluetooth

Nog zo’n makkelijke instelling om even te wijzigen als je toch al bij Locatieservices zit, is het scannen naar wifi en bluetooth. Zet de schuifjes bij deze opties uit, want daarmee zorg je dat je locatie nóg minder nauwkeurig bepaald kan worden. Dat was het wat betreft de instellingen te vinden bij Locatieservices. We sluiten af met twee laatste tips.

4. Schoon app-machtigingen op

Een nuttig klusje voor als je even niks te doen hebt: het opschonen van machtigingen van de apps op je toestel. Ga daarvoor naar je instellingen en zoek op Privacy en daarna op Machtigingsbeheer. Hier zie je niet alleen per app of die toegang heeft tot je locatie, maar ook tot je microfoon, camera, contacten en bestanden. Verwijder rechten die je niet logisch vindt en kijk even of de app daarna nog steeds goed functioneert.

5. Laat rechten automatisch resetten

Op sommige Android-smartphones heb je de optie om automatisch rechten te laten verwijderen van apps die je een lange tijd niet hebt gebruikt. Zo voorkom je dat je locatie onnodig gedeeld wordt en apps toegang blijven hebben tot bijvoorbeeld je microfoon en camera. Het kan op jouw toestel ook ‘App-permissies resetten’ of iets vergelijkbaars heten. Al heeft lang niet elke fabrikant deze functie in z’n toestellen.

