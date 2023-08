Marktplaats-tips: geld verdienen en de beste koopjes vinden

Marktplaats blijft in Nederland de grootste plek om tweedehands spullen te kopen en verkopen. Met deze Marktplaats-tips haal je alles uit de app.

Marktplaats-tips: de app voor tweedehands spullen

Naast de kringloopwinkel kun je voor tweedehands spullen het beste terecht bij de app van Marktplaats. Hier vind je niet alleen talloze meubels, boeken, kleding, auto’s en meer die een nieuw huis zoeken, maar als jij je eigen spullen verkoopt kun je met deze app een leuk centje verdienen.

Om alles uit Marktplaats te halen, helpen we je in deze gids met tips voor de app, tips als je gaat verkopen en tips voor als je wil kopen. Heb je zelf nog adviezen? Dan kun je die uiteraard achterlaten in de reacties onder dit artikel.

Op Marktplaats verkopen: de beste tips

Heb je Marktplaats om geld te verdienen, of om van je spullen af te komen zonder dat je ze hoeft weg te brengen? Dan heb je wat aan deze tips.

1. Maak duidelijke foto’s

Het lijkt vanzelfsprekend, maar goede foto’s zijn essentieel om je items voor een mooie prijs te kunnen verkopen. Zorg dat je minimaal drie foto’s hebt, die met goed licht zijn gemaakt. Het kan geen kwaad om eerst even een doekje over het item te halen, om deze er zo aantrekkelijk mogelijk uit te laten zien.

Wees wel eerlijk over eventuele tekortkomingen, door bijvoorbeeld een vlekje of een andere beschadiging op één van de foto’s te zetten. Anders komt de koper daar pas achter als die langskomt en ben je elkaars tijd mogelijk aan het verdoen.

2. Biedt een verhaal

Naast de foto’s is de tekst ook belangrijk. Schrijf een kort stukje waarin je niet alleen het item beschrijft, maar ook vertelt waarom je er afstand van doet en wellicht hoeveel plezier je er al die tijd van hebt gehad. Mensen maken zich altijd zorgen om opgelicht te worden en zo’n verhaal geeft zekerheid dat het authentiek is.

3. Zet veel info al in de titel

Mensen scrollen door de lijst met zoekresultaten en dan is de titel het eerste dat opvalt. Hier kun je veel informatie in stoppen. Zet er bijvoorbeeld ‘ZGAN’ in als je item er nog als nieuw uitziet, en beschrijf je item met meerdere woorden. In plaats van ‘kast’, kun je ook schrijven: ‘ZGAN: Mooie, eiken kast met een minimalistisch design’.

4. Reageer snel

Als mensen bieden op je item, is het verstandig om zo snel mogelijk te reageren. Je kunt natuurlijk wachten op een beter bod, maar je loopt dan het risico dat de bieder ondertussen iets anders vindt. Doe daarom een tegenbod, of leg uit dat je eerst nog wacht op andere biedingen. Open communicatie werkt doorgaans het best.

5. Vraag een realistische prijs

Het is lastig om te bepalen hoeveel je voor je items vraagt. Kijk daarom rond naar wat anderen voor een vergelijkbaar item vragen en ga daar het liefst iets onder zitten. Laat mensen vervolgens bieden. Als je iets moois hebt, bieden geïnteresseerden zo tegen elkaar op en gaat die prijs alsnog omhoog.

Op Marktplaats kopen: de beste tips

Zit je voornamelijk op Marktplaats om mooie koopjes te scoren en bijzondere items te vinden, dan heb je misschien wat aan deze tips.

1. Schakel notificaties in voor nieuwe items

Soms gaan de beste koopjes razendsnel weg, omdat de eigenaar er gewoon vanaf wil. Je kunt ervoor zorgen dat je daar als eerste bij bent door meldingen in te schakelen. In de Marktplaats-app doe je daarvoor eerst een zoekopdracht en stel je de filters in, zoals de afstand en prijsrange die je wil betalen.

Als je vervolgens op de ‘bewaar’-knop drukt, wordt je zoekopdracht niet alleen bewaard, maar krijg je ook een melding als er nieuwe resultaten zijn.

2. Volg je favoriete verkopers

Naast zoekopdrachten kun je ook specifieke verkopers volgen. Bijvoorbeeld die ene verkoper die altijd mooie Deense designmeubels op Marktplaats zet waar je vaak net achter het net vist. Daarvoor tik je bij de verkoper op het icoontje van een persoon met een plusje.

3. Bied realistisch

Niets is zo vermoeiend voor verkopers dan als je 5 euro biedt voor iets dat 100 euro waard is. Je kunt prima iets onder de vraagprijs zitten en afdingen kan lonen, maar biedt wel realistisch. Dan is er een grotere kans dat jij er met de deal vandoor gaat en niet iemand anders.

4. Kijk in je eigen buurt

Zoek je naar nieuwe spullen, maar zie je het niet zitten om een eind te reizen? Dan zijn er twee manieren om te zoeken in je buurt. Allereerst kun je gericht zoeken op een specifiek product en dan instellen hoe dichtbij het te vinden mag zijn. Ook tof is om op de Home-pagina op ‘In je buurt’ te tikken. Je krijgt dan een lijst met allerlei dingen die je dichtbij kunt kopen. Dat is heel leuk om doorheen te struinen, en voor de verkoper kan het een fijn idee zijn als hun spullen naar iemand dichtbij gaan.

Als je in menu naar ‘Kijk in je Wijk’ gaat, kun je ook het aanbod in andere wijken bekijken. Zoek bijvoorbeeld eens een rijke buurt op voor bijzondere koopjes.

5. Wees vriendelijk

Op Marktplaats kun je na elke transactie elkaar een waardering geven. Je geeft dan een sterrenscore en tikt op wat kenwoorden zoals ‘vriendelijk’, ‘realistische prijs’ en ‘komt afspraken na’.

Als jij ervoor zorgt dat je bij elke interactie met iemand op Marktplaats vriendelijk en vlot communiceert, krijg je al snel vijf sterren van anderen. Verzamel je genoeg 5 sterren, dan zien anderen dat je betrouwbaar bent. Die kiezen dan wellicht eerder voor jou. Dat geldt uiteraard ook voor het verkopen van items.

Marktplaats-app: verborgen functies

De Marktplaats-app heeft veel handige functies. Enkele daarvan heb je hierboven al gelezen, maar er is nog meer te vinden in de app.

1. iDeal activeren

Als je niet met contant geld in de weer wil, kun je ook betalen en betaald worden via iDeal. Die mogelijkheid moet je wel eerst activeren. Daarvoor ga je naar ‘Mijn Marktplaats’ en kies je voor ‘Betalingen’. Daar tik je op ‘Nu activeren’. Vervolgens vul je jouw telefoonnummer in en verifieer je dat nummer en je bankrekening door een code in te vullen en 0,01 euro te betalen.

2.Kaartweergave aan of uit zetten

Het helpt bij het verkopen van je spullen als geïnteresseerden kunnen zien waar ze het ongeveer gaan ophalen. Als je naar het menu gaat en op het tandwieltje tikt, vind je een schuifje bij ‘Kaartweergave’. Staat deze aan, dan staat er bij al je advertenties een kaartje met waar je ongeveer woont. Je exacte adres is daar niet mee te zien. Vind je dit toch niet prettig, dan kun je de optie uitschakelen.

Marktplaats downloaden

