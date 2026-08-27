Deze geheime Samsung-functie is goed voor je privacy (maar dit is het nadeel)

Wist je dat jouw Samsung-toestel een functie heeft die je privacy een flinke boost geeft, maar je telefoon wel een beetje lomp maakt? We hebben het over het uitschakelen van de sensoren. Hoe je dat doet, lees je hier.

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Meer privacy door sensoren uit te schakelen

Moderne smartphones zitten vol sensoren die allerlei functies mogelijk maken. Denk aan de camera- en beeldsensoren, versnellingsmeter, gyroscoop, nabijheidssensor, lichtsensor, barometer en vingerafdruk- of biometrische sensoren. Hiermee kan een telefoon beweging, positie, omgeving en gebruikersinteractie nauwkeurig waarnemen.

Aan al die sensoren kunnen ook privacyrisico’s kleven. Apps kunnen bijvoorbeeld toegang krijgen tot bepaalde sensorgegevens en die gebruiken voor analyse of commerciële doeleinden. Wie de hoeveelheid beschikbare sensorgegevens zoveel mogelijk wil beperken, kan de sensoren daarom uitschakelen. Op een Samsung-telefoon werkt dat als volgt.

Ga naar ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en tik op ‘Info telefoon’.

Druk nu op ‘Softwaregegevens’; In het scherm dat opent, tik je een aantal keer op ‘Buildnummer’. Je doet dit net zolang tot de ontwikkelaarsopties zijn geactiveerd; In sommige gevallen is het nodig om even je pincode in te toetsen. Ga terug naar ‘Instellingen’ en open nu ‘Ontwikkelaarsopties’; Ga vervolgens naar ‘Snelle instellingen ontwikkelaars’. Zet het schuifje uit bij ‘Sensors Off’. Als je nu naar je bedieningspaneel gaat, zie je een extra knop staan. Tik hierop om alle sensoren in je telefoon in één keer uit schakelen.

De namen van de menu’s en opties die je hebt, verschillen per model en softwareversie. Het kan dus zijn dat op jouw specifieke Samsung-telefoon deze functie niet aanwezig is of juist te vinden is onder een ander menu.

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De overduidelijke nadelen

Het grootste nadeel hiervan is dat je smartphone direct veel van zijn slimme en praktische functies verliest. Navigatie kan minder goed werken, automatische schermrotatie valt weg en functies als biometrische ontgrendeling, automatische helderheid en bepaalde camerafuncties kunnen beperkt worden.

Toch kan het tijdelijk uitschakelen van sensoren in sommige situaties zinvol zijn. Bijvoorbeeld op privacygevoelige momenten, waarbij je toestel zo min mogelijk sensorgegevens beschikbaar mag stellen aan apps. We denken aan journalisten, activisten of andere mensen die beroepsmatig met vertrouwelijke informatie werken.

Voor de gemiddelde gebruiker is dit waarschijnlijk geen functie die je permanent wil inschakelen, maar tijdelijk kan het een interessante en relatief snelle manier zijn om de hoeveelheid beschikbare sensorgegevens flink te beperken.

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Kom je er niet helemaal uit met ons stappenplan? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens extra goed uit.

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