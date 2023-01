Eerste hulp: zo voeg je medische informatie toe aan een Android-telefoon

Hopelijk heb je het nooit nodig, maar door belangrijke medische informatie in je Android-telefoon op te slaan help je de hulpdiensten enorm. Zo werkt het.

Medische informatie opgeven in Persoonlijke veiligheid

Veel mensen hebben hun telefoon continu bij zich, dus ook in noodsituaties. Het is daarom helemaal geen gekke gedachte om belangrijke gezondheidsinformatie via een smartphone bij je te dragen. Daar bestaat uiteraard een app voor: Persoonlijke veiligheid.

Deze app vertelt hulpverleners in één oogopslag wat ze van je moeten weten. Je kunt onder meer je bloedgroep, eventuele allergieën en medicijngebruik in Persoonlijke veiligheid opslaan. Ook kan de app je in noodsituaties uit de brand helpen door (stilletjes) hulpdiensten in te schakelen.

Zo voeg je medische informatie aan een Android-telefoon toe:

Open de app ‘Persoonlijke veiligheid’, of download deze gratis uit de Play Store; Meld je aan met een (Google-)account, of sla deze stap over en ga anoniem door; Hetzelfde geldt voor het toevoegen van een noodcontact; Mocht je in de problemen komen, dan kunnen deze contacten gebeld worden door hulpverleners, zonder je telefoon te hoeven ontgrendelen. In de laatste stap kun je allerlei medische informatie toevoegen, waaronder je bloedgroep, eventuele allergieën, of je geneesmiddelen gebruikt en medische aantekeningen toevoegen. Deze informatie wordt lokaal op de Android-telefoon opgeslagen. Alles ingevuld? Tik op ‘Klaar’.



Hulp in noodsituaties

Je wordt nu doorgestuurd naar het thuisscherm van de Persoonlijke veiligheid-app. Hier kun je nog veel meer functies instellen.

Denk aan de veiligheidscheck. Door een timer in te stellen, vraagt je telefoon na een bepaalde tijd of je veilig bent. Reageer je niet binnen de maximum afgesproken tijd, dan worden je (live)locatie en medische informatie automatisch met (je zojuist ingestelde) noodcontacten gedeeld.

Verder kun je hier de SOS-functie inschakelen. Je hoopt deze nooit te hoeven gebruiken, maar mocht je in een noodgeval terechtkomen, dan hoef je alleen maar 5 keer op de aan/uit-knop van de telefoon te drukken. Vervolgens worden de hulpdiensten ingeschakeld. Ook wordt je medische informatie dan gedeeld met noodcontacten.

