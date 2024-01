Nieuw: Google Play-tegoed verdienen met doorverwijzingen

Maak je al gebruik van Google Opinion Rewards? Door enquêtes in te vullen kun je tegoed voor Google Play verdienen. Er is nu een extra manier toegevoegd om nog sneller geld binnen te halen.

Meer Google Play-tegoed dankzij referrals

Je kon al langere tijd een aardig zakcentje voor Google Play verdienen via Googles Opinion Rewards-app. Door enquêtes in te vullen over bijvoorbeeld plekken waar je bent geweest, je persoonlijke situatie of welke advertenties je hebt gezien verdien je tegoed. Google wil graag je mening weten en dus voegt het bedrijf steeds nieuwe beloningen toe.

Het is nu mogelijk om anderen een referentie-linkje te sturen en zo extra tegoed te verdienen. Wanneer iemand jouw link gebruikt om zich aan te melden voor Google Opinion Rewards, krijgen jullie allebei een klein bedrag. Je kan maximaal 10 referrals per week doen en maximaal 100 in totaal. Dit doet Google om fraude te voorkomen.

Een referral is geldig wanneer iemand na het gebruiken van jouw link voor het eerst Google Opinion Rewards gaat gebruiken. Ook moeten zij in een land wonen waar de app beschikbaar is. Is dit niet het geval, dan is de referentie niet geldig en verdien je geen tegoed.

Alle manieren om geld te verdienen met Opinion Rewards

Of je al kan starten met het referral-programma wisselt. Op de redactie van Android Planet kregen we een melding dat we nu aan het ‘Rewards referral-programma’ mee kunnen doen. Vervolgens is er de mogelijkheid om een referentie-linkje aan te maken en deze te delen. Ook krijg je een unieke uitnodigingscode om je bonus in te wisselen.

Andere manieren om Google Play-tegoed te verdienen zijn het invullen van enquêtes en eventueel een bon uploaden van een winkel waar je iets hebt gekocht. Deze hoef je niet steeds te bewaren, want Google vraagt er maar af en toe om.

Heb jij de uitnodiging al gekregen voor het nieuwe referral-programma? Laat het ons weten in de reacties hieronder!