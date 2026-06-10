Meldingen te snel weg? Gebruik dan dit simpele trucje

Meldingen komen en gaan. Voor sommige gebruikers gebeurt dat allemaal iets te snel. Gelukkig bepaal je zelf hoelang een melding bovenin beeld blijft staan. Lees en kijk snel verder.

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Zo verleng je de weergavetijd van meldingen

Notificaties die je ontvangt, staan meestal maar een paar seconden bovenin het beeld van je smartphone. Dat is bewust, want zo storen ze zo min mogelijk tijdens het gebruik van de telefoon. Toch zorgt een vluchtige pop-up er ook voor dat je soms net te laat bent om een bericht te lezen.

Als je liever wat meer tijd hebt om binnenkomende meldingen te lezen, dan duik je gewoon even in de instellingen. Je zou misschien verwachten dat je moet zoeken bij ´Meldingen´, maar daar gaan veel mensen de mist in. De functie zit ´verstopt´ onder ´Toegankelijkheid´.

We leggen hieronder uit hoe je dit instelt op je Samsung. Het stappenplan werkt voor toestellen die draaien op One UI 8.5.

Ga naar de Instellingen; Scrol naar beneden naar het menu-item ‘Toegankelijkheid’; Tik hierop. Nu kies je voor ‘Interactie en behendigheid’; Heb je een oudere versie dan One UI 8.5? Zoek dan na ‘Toegankelijkheid’ op ‘Geavanceerde instellingen’. Nu kun je alsnog door naar stap 4. Bij het onderdeel ‘Tijd om actie te ondernemen’ heb je vijf opties. Standaard, 10 seconden, 30 seconden, 1 minuut en 2 minuten. Kies hier wat jouw voorkeur heeft.

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Persoonlijk denken we dat tien seconden een fijne periode is om meldingen minder snel te missen. Die tijd zal in de meeste gevallen genoeg zijn om de melding te openen. Bedenk wel dat er ook nadelen aan kunnen zitten.

Meldingen die langer zichtbaar zijn, kunnen storend zijn als ze content afdekken. Denk aan het spelen van games en kijken van video’s. Ook moet je je afvragen of je in de trein of op andere plekken met vreemden naast je, wel wil dat een melding lang in beeld blijft. Het maakt meelezen voor nieuwsgierige aagjes immers een stuk makkelijker.

Bekijk de video hieronder als je er toch niet helemaal uitkomt met bovenstaand stappenplan.

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