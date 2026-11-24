Heb jij een Samsung-telefoon? Dan kun je de zijknop allerlei functies geven. Zo kun je met één druk op die knop het overzicht van je meldingen openen. Dat is vaak sneller en preciezer dan met je vinger over het scherm vegen.

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Meldingen openen met zijknop

Waarschijnlijk ben je gewend om je meldingen te openen door vanaf de bovenkant van je Samsung-smartphone naar beneden te vegen. Toch bestaat de kans dat je nét niet op de goede plek zit en het swipen niets uithaalt. Of misschien houd je je telefoon iets te laag vast, waardoor je met je vingers niet helemaal tot bovenaan het scherm kunt reiken. Vervelend.

Daarom kan het slim zijn om je meldingen voortaan via de zijknop te openen. Dat kun je instellen met een module in de Good Lock-app. We hebben die app al vaker genoemd in onze tipartikelen. Good Lock met recht een gereedschapskist te noemen, want de app zit boordevol functies om het uiterlijk en de bediening van je Galaxy-telefoon aan te passen.

Heb je Good Lock al op je smartphone staan? Dan kun je stap 1 hieronder overslaan.

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Ga naar de Galaxy Store; Hier download je de Good Lock-app. Open Good Lock en zoek de module ‘RegiStar’ op; Download deze module en zet hem aan met het schuifje; Tik nu op de functie ‘Side-Key press and hold action’; In het volgende scherm schakel je de functie in met het schuifje. 5. Tik tot slot op ‘Show notifications’. Nu open je de meldingen simpelweg door de zijknop ingedrukt te houden.

Let op: de stappen in dit artikel zijn gebaseerd op een Samsung Galaxy S26 Ultra met One UI 9. Op andere Galaxy-modellen of bij andere versies van One UI kunnen opties, instellingen en menunamen afwijken.

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Kom je er toch niet helemaal uit? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens uit met duidelijke beelden!

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