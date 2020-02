Kun je nu niet reageren op een e-mail, maar is het bericht wel belangrijk? Kies er dan voor om de melding te snoozen. De notificatie wordt dan tijdelijk gedempt, maar op een geschikter moment opnieuw afgeleverd. Zo kun je meldingen snoozen in Android.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meldingen snoozen in Android: zo werkt het

Snoozen kan in de slaapkamer, maar ook op je telefoon. In Android is het namelijk mogelijk om notificaties tijdelijk te dempen, waarna ze op een gegeven moment weer verschijnen. Meldingen snoozen is heel simpel, je moet er alleen even de instellingen voor induiken:

Open de Instellingen-app van je Android-telefoon; Tik op ‘Apps en meldingen’, kies ‘Geavanceerd’ en ga naar ‘Meldingen’; Selecteer wederom ‘Geavanceerd’, scrol naar beneden en verschuif de schakelaar bij ‘Meldingen snoozen toestaan’.

Trek de notificatiebalk naar beneden door van boven het scherm naar beneden te vegen; Veeg de notificatie die je wil snoozen een beetje naar links; Er verschijnen nu twee iconen: een tandwiel en timer. Tik op de laatste; Geef aan of je de melding 15, 30 of 60 minuten wil dempen; Veeg vanaf de melding naar de bovenkant van het scherm om de notificatiebalk weer te laten verdwijnen.

Als het goed is, wordt het vakje nu blauw. Je hebt toestemming gegeven voor de mogelijkheid om notificaties te snoozen. Wacht vervolgens tot je een melding binnenkrijgt die je op een later moment wil bekijken, maar niet nu. Ben je zover? Volg dan onderstaande aanwijzingen:

Vervolgens is de melding verdwenen. De notificatie verschijnt pas weer zodra de tijd erop zit. Uiteraard werkt dit niet als je de Niet-storen modus aan hebt staan. In dat geval worden alle notificaties geblokkeerd. Meldingen snoozen is mogelijk sinds Android 8.0 (Oreo). Wanneer je Android 9.0 (Pie) of Android 10 draait, zou het dus moeten werken.

Beheer je meldingen

Notificaties kunnen handig, maar ook vervelend zijn. Heb je last van meldingen die je liever niet te zien krijgt, bijvoorbeeld omdat ze vervelend zijn? Check dan ons artikel over app-meldingen uitzetten, of bekijk onderstaande video.