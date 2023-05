Je smartphonemeldingen uitzetten in één beweging: zo doe je dat

Word je gek van al die meldingen op je telefoon? Dan kun je de ‘Niet storen-modus’ op je Android-smartphone gebruiken. In deze tip laten we zien hoe je deze automatisch inschakelt door je telefoon om te draaien.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Telefoon op kop = meldingen uit

Het inschakelen van de ‘Niet storen-modus’ op je smartphone kan helpen met je concentratie en nachtrust. We hebben al eerder uitgelegd hoe deze je deze modus inschakelt op je Android-smartphone. In het kort: dit doe je via de instellingen-app of via het snelle instellingen-menu als je naar beneden swipet.

Je moet deze modus zelf actief inschakelen en daarvoor een menu induiken. Er is ook een manier om het makkelijker te doen. De modus heet officieel ‘Flip to Shhh’ en in het Nederlands ‘Omdraaien voor Sst’. Zoals de naam doet vermoeden, zet je je smartphonemeldingen uit door je telefoon om te draaien.

Omdraaien voor Sst op je Google Pixel

Op Google Pixel-smartphones (vanaf de Pixel 2) is deze functie al standaard te vinden. We leggen eerst uit hoe je ‘Flip to Shhh’ daarop inschakelt. Andere Android-smartphones hebben een aparte app nodig uit de Play Store.

Open de Instellingen-app en ga naar de zoekbalk; Ga naar ‘Systeem’, dan ‘Gebaren’ en zoek ‘Omdraaien voor Sst…’ ; Selecteer de instelling en zet deze met de schakelaar aan; Zodra je je smartphone omdraait, worden meldingen uitgeschakeld.

Flip DND op andere Android-smartphones

Heb je geen Google Pixel-smartphone, dan biedt de app ‘Flip DND: Flip to Shhh..shush!’ dezelfde mogelijkheid als ‘Flip to Shhh’ op een Pixel. Deze applicatie installeer je vanuit de Play Store en stel je gemakkelijk in. Open de app en geef ‘m toestemming om de ‘Niet storen-modus’ in en uit te schakelen.

Flip DND: Flip to shhh..shush! Urbandroid (Petr Nálevka) 9 (959 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Pas je ‘Niet Storen-modus’ aan

Soms wil je niet alle meldingen volledig uitschakelen wanneer je ‘Niet storen’ activeert. Deze voorkeuren pas je aan via de instellingen-app op je smartphone. Zo stel je een automatische tijd in dat de modus in- of uitschakelt, geef je apps voorrang om toch geluiden te sturen en meer. Lees voor de uitgebreide uitleg ons artikel over het personaliseren van de ‘Niet storen-modus’.

Lees meer tips over basisfuncties: