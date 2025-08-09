Zo schakel je Meta AI uit in WhatsApp-gesprekken

Zie jij het blauwe cirkeltje nu ook op WhatsApp? Meta AI is nu beschikbaar. Wie het niets vindt, verwijdert je het zo.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meta AI op WhatsApp uitschakelen

De uitrol van de Meta AI-chatbot in WhatsApp is in volle gang. Waarom sommigen de chatbot al maanden kunnen gebruiken, duikt ‘ie nu in rap tempo bij meer gebruikers op. Meta AI werkt net als chatbots als ChatGPT en Gemini. Er is een sneltoets rechtsonder in beeld te vinden en onder de WhatsApp-zoekbalk zie je nu verschillende voorbeeldvragen die je kunt doorsturen naar de chatbot.

Ook verschijnt de chatbot tussen je WhatsApp-gesprekken en kun je in een (groeps)gesprek ‘@AI’ typen om vragen te stellen aan de AI, die de anderen dan ook kunnen zien. De AI kan dus zeker handig zijn, maar wie liever geen AI-bot van Meta in WhatsApp (de populairste app in Nederland) wil, kan deze ook een soort van uitschakelen. Daarvoor volg je onderstaande stappen.

Open WhatsApp op je Android-smartphone; Als je een blauw-paarse cirkel in beeld ziet, werkt Meta AI ook op jouw telefoon. Open een (groeps)gesprek en klik op de naam; Je komt nu bij alle informatie voer de groep of een persoon. Scrol naar beneden tot je ‘Geavanceerde privacy voor chats’ ziet en klik hierop. Je ziet nu een overzicht van wat er met deze functie verandert. Haal de schakelaar om. Vanaf nu kan in dit gesprek geen Meta AI meer gebruikt worden.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Let op: je moet deze instelling bij ieder gesprek opnieuw inschakelen. Er is helaas geen optie om dit voor alle gesprekken in één keer te doen.

Wat je ook niet kunt verwijderen, zijn de snelkoppelingen, (zoekbalk en knop rechtsonder in beeld) naar Meta AI in WhatsApp. Een schrale troost is dat Meta verzekert dat jouw WhatsApp-gesprekken nooit met de AI worden gedeeld. Standaard worden alleen de vragen die jij stelt aan AI gebruikt om het te trainen.

Wel kun je het gesprek met Meta AI gewoon verwijderen zoals ieder ander gesprek. Daarvoor houd je dit gesprek ingedrukt, klik je op het prullenbak-icoontje, kruis je eventueel aan dat media verwijderd moet worden en klik je op ‘Chat verwijderen’. Deze staat nu niet meer tussen je andere gesprekken.

Meer handige Android-tips?