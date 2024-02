Microsoft Copilot gids: zo gebruik je deze Android-app voor AI

Heb je Microsoft Copilot geïnstalleerd op je smartphone en ben je de weg kwijt? Geen nood, want wij helpen je op weg in onze Copilot-gids.

Copilot gids: zo gebruik je de app

Eerder tipten we dat als je met generatieve kunstmatige intelligentie aan de slag wil, de app Copilot van Microsoft een ideaal startpunt is. Deze app is gratis te gebruiken, terwijl je toch toegang krijgt tot zeer geavanceerde versies van deze technologie (voor de kenners: GPT 4 en Dall-E 3).

Als je nog weinig met deze technologie in aanraking bent gekomen, kan de app wat overweldigend zijn. Daarom leggen we in dit artikel uit hoe Copilot werkt.

Downloaden en inloggen

De app download je gratis in de Play Store via onderstaande knop. Je kunt de app gebruiken zonder in te loggen, maar dan heb je wel een stuk minder functies. We raden daarom aan om in te loggen met een Microsoft-account.

Een Microsoft-account maak je gratis aan, maar waarschijnlijk heb je er al eentje voor bijvoorbeeld Skype of Live-mail.

De eerste stappen

Voor een app die generatieve kunstmatige intelligentie toegankelijk maakt, is het hoofdscherm van Copilot behoorlijk overweldigend. Er staat bovenin een vinkje, er staan vragen waar je op kunt tikken en iemand lijkt tegen je te praten in een chat.

Het meeste wat je hier op het scherm ziet is bedoeld als inspiratie. Als ik nu in de app kijk, zie ik de vraag ‘Waar moet ik naartoe reizen als ik last heb van pollenallergieën’. Dat moet je een idee geven over het soort vragen dat je aan Copilot kunt stellen. Je kunt op de vraag tikken om antwoord te krijgen.

De opties onderin zijn ook bedoeld ter inspiratie. Daar kan bijvoorbeeld ‘een essay schrijven’ of ‘trivia spelen’ staan. Ook daar kun je ook op tikken om een gesprek met Copilot te starten, maar dat hoeft niet. Je kunt dit dus allemaal prima negeren.

GPT-4 gebruiken

Laten we beginnen met het vinkje bovenaan. Deze kun je inschakelen om GPT-4 te gebruiken. Het is aan te raden om de schakelaar over te halen, want anders maak je gebruik van GPT-3.5 en dat is een dommere versie van deze technologie. Een nadeel van GPT-4 is dat de antwoorden wat langer kunnen duren.

Begin met vragen stellen

Om te starten met het vragen stellen aan Copilot tik je op de balk onderin waar ‘Vraag me alles wat u wilt’ (of inmiddels een andere tekst) staat, of je tikt op het icoontje van een chatwolkje met een plusje er in. Vervolgens kun je door te typen of door het microfoontje te gebruiken een vraag stellen aan Copilot.

Je kunt de vragen die je normaal via Google opzoekt aan Copilot vragen, maar je kunt de chatbot ook vragen om teksten te generen, een eigen tekst samen te vatten of eindredactie te doen op een tekst.

Lees ook ons artikel met tips over hoe je goede prompts schrijft, zoals opdrachten aan chatbots zoals ChatGPT en Copilot ook wel worden genoemd.

Afbeeldingen genereren

GPT-4 zorgt ervoor dat je met tekst aan de slag kan, terwijl Dall-E 3 het mogelijk maakt om ook afbeeldingen te genereren. Daar hoef je niets speciaal voor te doen in de app. Je moet een prompt, zoals een opdracht dus heet, alleen beginnen met ‘Genereer een afbeelding van…’ en beschrijf dan je waar je een afbeelding van wil.

Nadat Copilot even heeft nagedacht, krijg je vier afbeeldingen voorgeschoteld. Je tikt op eentje, drukt daarna op het icoontje met drie stippen en tikt op ‘downloaden’ om de afbeelding op te slaan.

Lees onze tips over het schrijven van prompts voor het maken van de leukste afbeeldingen.