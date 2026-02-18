Minder doomscrollen: 6 tips om dat praktisch aan te pakken

Wil je minder doomscrollen, maar grijp je toch telkens naar je smartphone? Met deze tips pak je weer de controle.

Minder doomscrollen: zo pak je dat aan

Eindeloos en dwangmatig door blijven scrollen op sociale media. De één heeft er minder last van dan dan de ander, maar we doen het allemaal weleens. Doomscrollen wordt een probleem zodra het je leven gaat beïnvloeden.

Als het bijvoorbeeld niet lukt om uit bed te stappen omdat er altijd wat te zien is op je telefoon, of omdat het juist niet lukt om in slaap te vallen omdat je nog een tijdje ligt te scrollen. Dan wordt het tijd om er wat tegen te doen. Hopelijk kunnen deze tips je helpen.

1. Maak apps minder aantrekkelijk

Bedenk je eens welke apps je te vaak opent om in door te blijven scrollen. Een kijkje bij ‘Digitaal welzijn’ in de instellingen van Android helpt daarbij, want daar wordt bijgehouden hoeveel tijd je per app besteed. Mogelijk zijn dat TikTok, Instagram, X of Threads.

Als je het gebruik van de apps wil minderen, is een eerste stap om een timer in te stellen. Ook dat kan bij ‘Digitaal welzijn’. Geef jezelf bijvoorbeeld een half uur per dag in een app. Als dat niet werkt, dan kun je er voor kiezen om de applicatie tijdelijk van je smartphone te verwijderen. Je kunt de app altijd weer opnieuw installeren, maar die drempel is een stuk hoger dan uit automatisme de app openen.

2. Speciale app inzetten

Je kunt ook speciale apps inzetten om ervoor te zorgen dat je minder snel op sociale media kijkt. De app One Sec is daar een goed voorbeeld van. Met deze app moet je elke keer als jij sociale media opent een seconde wachten of een ademhalingsoefening doen. Die ene seconde is vaak al genoeg reden om de app toch weer te sluiten, omdat je geconfronteerd wordt met wat een automatisme is geworden.

one sec | app blocker, focus riedel.wtf 9.0 (38.747 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Fysieke afstand creëren

Het is verleidelijk om je telefoon te pakken bij elk moment dat je even geen prikkels ontvangt. Een heel simpel maar goed middel daartegen is om je toestel gewoonweg verder weg te leggen. Laat je smartphone buiten de slaapkamer, leg het toestel op tafel als je een film kijkt of ga eens wandelen zonder smartphone.

4. Doe meer lage dopamine activiteiten

Van elk leuk bericht en elke like op sociale media krijgen we een klein shotje geluksgevoel: dopamine. Als je de hele dag door je telefoon erbij pakt, kan dat een teken zijn dat je dopaminesysteem is ontregeld.

Gelukkig is dat te fixen, door vaker prikkelarme activiteiten te doen. Denk aan wandelen, lezen of een puzzel leggen. Dat klinkt saai, maar dat is juist de bedoeling. Je leert je hersenen weer wat normaal is.

5. Kies een overbrugging

Merk je dat je aan het doomscrollen bent en kun je niet stoppen? Dan kan het helpen om een overbrugging te kiezen in de vorm van audio. Zet muziek, een podcast of een audioboek aan.

Je gaat je vanzelf daarop focussen, waardoor je minder behoefte voelt om te scrollen. Je fopt je hersenen eigenlijk, omdat ze toch een beetje geprikkeld worden terwijl je ondertussen iets anders gaat doen.

6. Vervang met andere activiteiten

Probeer om het scrollen op sociale media te vervangen met een andere activiteit. Zet apps op je telefoon waar je wat aan hebt als je ze opent. Zelf gebruik ik bijvoorbeeld de app Swipewipe, waarmee je door alle foto’s uit je bibliotheek gaat en kiest of je ze houdt of weggooit (tip: de gratis versie laat je niet oneindig door swipen).

Je kunt ook kiezen voor een app met e-books, of een notitie-app om je gedachtes op te schrijven. Check ook onze tips met apps waar je wel blij van wordt als je ze opent.