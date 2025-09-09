Meer focus: zet deze functies op je smartphone aan of uit

We kunnen niet meer zonder onze smartphone, maar hierdoor ligt afleiding wel continu op de loer. Wanneer jij je moet focussen, is het belangrijk om je telefoon hierop in te stellen. Dat doe je zo.

Tip 1: Geluid uit

Een hele simpele tip om mee te beginnen: zet je geluid uit. Hierdoor hoor je meldingen niet meer, waardoor je kunt blijven focussen op waar je mee bezig bent. Let op: ook je trilstand kan afleiden, dus zet deze ook uit voor maximale concentratie.

Tip 2: Minder meldingen (app-notificaties)

Wil je toch niet helemaal afgesloten zijn van je smartphone? Begrijpelijk. Maar kijk eens kritisch naar de meldingen die je allemaal ontvangt, zoals een notificatie met breaking news of een nieuw appje. Beiden zijn handig om op de hoogte te blijven, maar leiden wel af.

Zet daarom notificaties tijdelijk uit voor apps die het vaakst om je aandacht vragen. Dat doe je zo:

Open de Instellingen-app op je smartphone; Ga naar ‘Meldingen’ en dan naar ‘App-meldingen’; Gebruik het schuifje om meldingen van apps aan of uit te zetten.

Tip 3. Minder meldingen (‘Niet storen’)

Een rigoureuzere oplossing om je meldingen in te perken, is de optie ‘Niet storen’. Hiermee demp je niet alleen alle meldingen van apps, maar ook alle berichten, oproepen en andere waarschuwingen. Je kiest zelf welke meldingen je nog wel toestaat en op welke momenten.

De ‘Niet storen-stand’ kan overdag een uitkomst zijn, maar ’s nachts doe je er pas echt je voordeel mee. Zo stel je simpel in dat je alleen gestoord kan worden door bepaalde personen. Je wil natuurlijk niet door een belangrijk telefoontje heen slapen.

De ‘Niet storen-stand’ stel je als volgt in:

Swipe de bovenkant van je scherm naar beneden om in het snelmenu te komen; Tik op ‘Niet storen’ en ga naar ‘Details’; In dit menu stel je alles naar wens in. Zet in één keer al je meldingen uit, kies voor een specifieke slaapplanning en automatiseer alles met schema’s.

De mogelijkheden zijn eindeloos. Check maar een ons eerder verschenen artikel over ‘Niet storen’. Daarin vind je een uitgebreidere uitleg en nog veel meer tips en tricks.

Tip 4. Schermtijd instellen

Wist je dat de gemiddelde Nederlander dagelijks aan 5,5 uur schermtijd zit, waarvan bijna de helft op zijn of haar smartphone? Om je daarvan bewust te maken, kun je een maximale schermtijd instellen. Dat kan voor apps specifiek, maar ook voor de volledige tijd dat je op telefoon zit.

Dat gaat als volgt:

Open de instellingen-app op je smartphone; Ga naar ‘Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht’; Bij ‘Doel schermtijd’ stel je in hoelang je dagelijks op je telefoon mag. Ga je over de ingestelde limiet, dan krijg je een waarschuwing; Een andere optie bij ´Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht´ is het instellen van een maximale schermtijd per app. Dat doe je bij ´App-timers’.

Extra optie hierbij is dat apps tijdelijk worden geblokkeerd bij het overschrijden van de door jou ingestelde limieten. Handig bijvoorbeeld om te voorkomen dat je kinderen te lang op social media zitten.

Focus tijdens het studeren

Ook tijdens het studeren of leren wil je natuurlijk graag gefocust zijn. Om je daarmee extra op weg te helpen, bestaan er allerlei apps. Bekijk welke apps volgens ons echte aanraders om te focussen zijn.

Heb jij trouwens weleens gehoord van de focusmodus (Google) van je telefoon? Ook deze optie kan rust brengen, omdat je notificaties gemakkelijk aan- en uitzet. Samsung heeft de zogenaamde focusstand, die vergelijkbaar werkt. Als je zelf nog smartphonetips hebt om maximaal te kunnen focussen, horen we die graag van je in de reacties!