Filmpjes maken met je smartphone is makkelijk, maar mooie video’s schieten is een heel ander verhaal. Met deze tips gaat het in één keer goed.

Mooie video’s maken op je smartphone

Iets filmen met je smartphone kan meestal maar een enkele keer. Je wil iets bijzonders vastleggen en dat moment is zo weer voorbij. Het moet dus in één keer goed gaan! Met deze tips weet je zeker dat je een mooie video krijgt, ook zonder statief of professionele belichting.

1. Gebruik twee handen

Bewegingen zijn funest voor een mooie video, maar je hebt natuurlijk niet altijd een statief bij de hand om je smartphone compleet stabiel neer te zetten. Daarom is het verstandig om je toestel altijd met twee handen vast te houden. Op deze manier zorg je voor meer stabiliteit zonder extra materiaal. Hierbij helpt het ook als de camera van je smartphone (optische) beeldstabilisatie heeft.

Let er daarnaast op dat je bij het vastleggen niet per ongeluk een vinger voor de lens houdt. Het zou zonde zijn als je iets moois wil filmen, maar je onderwerp verdwijnt achter enkele grote, wazige ‘vingerblobs’.

2. Kies voor horizontaal of verticaal

Voordat je op de filmknop drukt moet je kiezen: horizontaal of verticaal. Je krijgt een liggende of staande video als jij je toestel ook zo houdt.

Lange tijd is de verticale video verafschuwt, omdat dit formaat voor onhandige zwarte balken zorgt bij het bekijken op een computer of een ander apparaat. Tegenwoordig worden video’s echter steeds vaker enkel op smartphones bekeken. Denk aan Instagram, Tik Tok of Snapchat.

Film jij voor een platform waar video’s voornamelijk via smartphones worden bekeken? Schroom dan niet om verticaal te filmen. Dat komt namelijk veel beter uit op een smartphonescherm. Wil je jouw video echter op een ander platform plaatsen of deze bijvoorbeeld via een televisie laten zien? Ga dan voor horizontaal. De kijkers zullen je dankbaar zijn.

3. Kies voor dichterbij komen in plaats van zoomen

Het is tijdens het filmen altijd belangrijk om je onderwerp goed in beeld te plaatsen. Soms wil je dit onderwerp echter dichterbij hebben. Door twee vingers te gebruiken, is het op een smartphone makkelijk om in te zoomen. De kans is dan echter groot dat de kwaliteit van je video rap achteruit gaat.

Dat komt door het verschil tussen digitale zoom en optische zoom. De meeste smartphones hebben enkel digitale zoom en rekken bij het zoomen dan het beeld uit. Heb je een toestel met optische zoom, dan kun je naar hartelust zoomen zonder kwaliteitsverlies. De voorkeur heeft echter altijd om zelf dichterbij je onderwerp te gaan staan.

4. Let op het geluid

Als je filmt heb je waarschijnlijk voornamelijk oog voor het beeld, maar minstens zo belangrijk is het geluid. Dat is lastig, want via het scherm weet je wat er in de video te zien zal zijn. Je weet echter niet welk geluid wordt opgepakt door de microfoon en hoe dat klinkt.

Geluid dat het meest dichtbij je smartphone en dus de microfoon zit, zal het luidst klinken. Voor de meeste amateurfilmers betekent dat je eigen mond. Pas dus op met praten en schreeuwen, want dat overstemt in je video al snel alle andere dingen.

5.Kies de juiste app

De standaard camera-app die op je smartphone staat is voldoende om een mooie video mee te maken. Er staan echter verschillende apps in de Play Store die je net iets extra’s kunnen bieden. Ook gratis. Zo geven sommige apps je de controle over de focus, witbalans en andere opties, terwijl andere apps je filters laten toevoegen.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

A Better Camera: krijg toegang tot allerlei mogelijke besturing en instellingen, maar ook enkele handige functies zoals het maken van een timelapse.

Bacon Camera: neem de controle over de focus, witbalans enzovoort.

Camera MX: bewerk in realtime en voeg filters en effecten toe terwijl je filmt.

6. Houd het licht achter je

De basis van mooie foto’s en video is goede belichting. Overdag betekent dat meestal de zon, of anders een lamp. Om goed van dit licht gebruik te maken, zorg je dat het licht achter je staat en richting het onderwerp schijnt. Zit de lichtbron namelijk aan de andere kant, dan is je onderwerp enkel nog als silhouet te zien.

7. Beter teveel dan te weinig filmen

Veel mensen die een video maken, proberen deze exact te timen. Dat betekent dat ze op de opname- en stopknop drukken zodra de gebeurtenis begint en eindigt. De kans is dan echter heel groot dat je net een stukje bij de start of het eind van je video mist.

De regel is dat je beter iets teveel dan iets te weinig kunt filmen. Start dus tijdig en wacht even tot je stopt. Daarna kun je altijd even de randjes eraf knippen. Dat kan bijvoorbeeld makkelijk en snel in Google Foto’s door op de bewerkknop te tikken.

8. Kies de juiste smartphone

Bovenstaande tips gelden voor het maken van video’s op elke smartphone. Je kunt ook nog een stapje terug nemen en de juiste keuze maken bij het aanschaffen van een nieuwe telefoon. De camera is één van de vlakken waar smartphones op blijven verbeteren. De ene camera is de andere niet.

Alle belangrijke termen op een rij

Ben je bij het maken van video’s wat in de war over over alle termen die worden gebruikt? Geen nood, want wij zetten deze begrippen zoals hdr, 4k, OIS enzovoort voor je op een rij. Dit zijn de belangrijkste videotermen.