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Android 17 krijgt deze nieuwe functie, maar Samsung had hem al

Sebastiën Hoek
Sebastiën Hoek
9 juli 2026, 17:43
2 min leestijd
Android 17 krijgt deze nieuwe functie, maar Samsung had hem al

Samsung stopt veel handige trucjes in One UI, maar lang niet iedereen kent deze functies. Maar gaat Google er nu met de eer vandoor?

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Oude functie in nieuw jasje

Google lanceerde onlangs Android 17 op de Pixel-telefoons. Met de komst van Android 17 werd een nieuwe manier geïntroduceerd om makkelijker te multitasken. Samsung-gebruikers zullen hier echter niet van onder de indruk zijn, want die kunnen dit al jaren.

In One UI zit namelijk de functie Pop-Up View, waarmee je apps als zwevende vensters opent. De optie is standaard beschikbaar op veel Galaxy-smartphones, maar wordt door veel gebruikers over het hoofd gezien.

Samsung stopt veel handige trucjes in One UI, maar lang niet iedereen kent deze functies. Gaat Google er nu met de eer vandoor?

Samsung loopt voor op Google

Met Android 17 voegt Google Bubbles toe, een functie waarmee apps als zwevend venster boven een andere app kunnen worden geopend. Dat maakt het bijvoorbeeld makkelijker om tijdens het scrollen op social media snel een bericht te beantwoorden in een andere app.

Samsung biedt al jaren iets vergelijkbaars met Pop-Up View. De functie gaat zelfs een stap verder dan Google’s nieuwste functie. Zo kun je meerdere zwevende vensters tegelijk openen, de grootte aanpassen en ze vrij over het scherm verplaatsen.

Zo zet je Pop-Up View aan

Pop-Up View is eenvoudig te gebruiken om makkelijk te multitasken. Open eerst het overzicht met recente apps, tik op het pictogram van de app die je wilt openen en kies Openen in pop-upweergave. De app verschijnt daarna direct als zwevend venster.

Gebruik je de functie vaker? Dan kun je ook een snelgebaar inschakelen. Ga naar Instellingen > Geavanceerde functies > Multi-venster en activeer Veeg voor pop-upweergave. Vervolgens open je een app als zwevend venster door vanuit een bovenhoek van het scherm naar binnen te vegen.

Een variatie op Pop-Up View kun je ook instellen via de Samsung’s app Good Lock. Hoe je dit moet doen, leggen we uit in onderstaande video. 

@androidplanet.nl

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♬ origineel geluid – AndroidPlanet.nl

Ideaal voor multitaskers

Eenmaal geopend kun je het venster over het scherm slepen, groter of kleiner maken en minimaliseren tot een klein pictogram. Zo schakel je snel tussen verschillende apps zonder ze steeds volledig te openen. Voor wie regelmatig meerdere apps tegelijk gebruikt, is Pop-Up View een van de handigste functies van One UI. 

Hoewel Android 17 nu een vergelijkbare mogelijkheid introduceert, laat Samsung zien dat het op dit gebied al jaren een stap verder is.

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