Ben je een goede film aan het kijken, maar duren de monologen heel erg lang? Vanaf nu kun je de afspeelsnelheid in Netflix wijzigen en films sneller (of juist trager) afspelen. Zo werkt het.

Afspeelsnelheid op Netflix wijzigen

Dat meldt The Verge. Door de afspeelsnelheid te wijzigen kun je zelf bepalen hoe snel (of sloom) de video wordt afgespeeld. Je kunt kiezen uit afspeelsnelheden van 0.5x, 0.75x, 1.25x en 1.5x. Bij de twee laatstgenoemde wordt de video dus versneld afgespeeld. Bij de eerste twee afspeelsnelheden gaat alles juist trager.

De functie wordt eerst aan de Android-app van Netflix toegevoegd en de update rolt gefaseerd uit. Het kan dus een paar dagen tot weken duren voordat jij ‘m op je toestel binnenkrijgt. Zodra het zover is kun je met onderstaande aanwijzingen de afspeelsnelheid op Netflix aanpassen:

Open de Netflix-app op je Android-telefoon; Kies welke documentaire, film of serieaflevering je wil kijken; Tik in de videospeler linksonder op het snelheidsicoon; Geef de voor jou ideale snelheid aan.

Netflix is niet de eerste videodienst waarbij je de afspeelsnelheid kunt wijzigen. YouTube beschikt al jaren over zo’n functie. Volgens The Verge heeft het zo lang geduurd voordat Netflix ermee aan de slag ging omdat de filmindustrie er niet op zat te wachten. Meerdere filmmakers zouden niet willen dat de kijkervaring nu door kijkers geregeld kan worden, omdat het ten koste zou gaan van hoe zij de film gemaakt hebben.

Meer over Netflix

Netflix is een van de populairste apps van de afgelopen jaren. Een goede film of serie opzetten lukt dan ook vrijwel iedereen, maar de app heeft meer om het lijf. Wist je bijvoorbeeld dat je films en series kunt downloaden, zodat je geen internetverbinding nodig hebt? En staat de Verder kijken-lijst van jou vol met series die je nooit af gaat kijken? Check dan onderstaand artikel waarin we uitleggen hoe je deze lijst opruimt.