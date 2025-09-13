Avondje Netflix op de bank? Check deze 10 tips voor je smart tv-app

Met Netflix op je smart tv kun je meer dan je denkt. We geven je tien handige tips om meer uit de streamingdienst te halen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tien handige Netflix-tips voor Google TV

Chill-outfit aan, snacks erbij, tijd om te genieten van een heerlijk avondje Netflix. Of het nou een film of een serie is, je kijk het waarschijnlijk het lieft op het grootste scherm in je huis. Wij zetten tien tips voor je op een rij waarmee je meer uit de Netflix-app haalt op je slimme televisie, die draait op Android TV of Google TV. Kijk mee!

Films en series zoeken en afspelen

1. Sneller films en series zoeken met je stem

Heb je al een film of serie in gedachten die je wil kijken? Tof, maar wat als de naam langer is dan de film zelf? Vrijwel alle Google TV’s hebben daarvoor een handige oplossing in de afstandsbediening.

Houd je de microfoonknop ingedrukt, dan verschijnt de Google Assistent. Zeg daarna simpelweg de naam van de film of serie en hij komt (als ‘ie op Netflix staat) in de zoekresultaten te staan. Dat gaat veel sneller dan ‘Unknown Number: The High School Catfish’ letter voor letter moeten uittypen.

2. Zoek beter met Netflix-codes

In de Netflix-app op Google TV vind je verschillende menu’s: Homepagina, Films, Series en Mijn Netflix (waarover later meer). Die menu’s zijn weer onderverdeeld in verschillende kopjes, zoals Humor, Bekroonde Films, Documentaires etc. Maar, wat als jouw favoriete categorie er niet tussenstaat?

Dan kun je gebruikmaken van Netflix codes. Dit zijn categorieën die de streamingdienst achter de schermen maakt en aanduidt met een reeks cijfers. We hebben hier een uitgebreid overzicht van met alle specifieke codes, die je vervolgens gewoon kan opzoeken in de zoekbalk van de Netflix-app op je televisie.

3. Vind vergelijkbare films met ‘Meer zoals dit’-knop

Kun je geen films vinden, maar weet je er eentje die je erg leuk vond? Zoek die film dan op op Netflix. Op de pagina over de film zie je dan vervolgens de knop: ‘Meer zoals dit’. Door hierop te klikken vind je films en series in hetzelfde genre, van dezelfde regisseur of met overeenkomende acteurs. Zo vind je hopelijk snel wat je tof vindt.

4. Stream vanaf je telefoon

Heb je al een toffe film op je telefoon gevonden? Vergeet dan niet dat je Netflix gewoon kan streamen naar je smart tv. Zorg er dan voor dat je telefoon en tv met hetzelfde internet zijn verbonden en dat je tv is toegevoegd aan Google Home. Klik op het cast-icoontje in beeld en selecteer je televisie. Vervolgens opent de Netflix-app gewoon op je tv.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Personalisatie voor Netflix op Google TV

5. Beoordeel film of serie (en sla ze op)

Netflix raadt je verschillende films en series aan op basis van je kijkgedrag. Kijk je veel horror, dan krijg je veel horror voorgeschoteld, maar houd je van romcoms, dan zie je die vaker voorbijkomen. Om Netflix een handje te helpen bij het aangeven wat jij leuk vindt, kun je films en series beoordelen.

Dit doe je door op de pagina over de film of serie een van de dumpjes te kiezen die in beeld verschijnen. Je hebt keuze uit ‘Niet voor mij’ met een duimpje omlaag, ‘Deze vind ik goed’ met een enkel duimpje en ‘Vind ik geweldig’ met dubbele duimpjes.

Daarnaast kun je films en series ook opslaan om later te bekijken. Dat doe je in hetzelfde menu met de knop ‘Toevoegen aan Mijn lijst’. Door deze dingen te doen help je het algoritme om betere aanraders te geven.

6. Werk ‘Mijn Netflix’ bij

Zoals gezegd is er ook het Mijn Netflix-menu in de app op je smart tv. Hier zie je alle films en series die je hebt opgeslagen, bekeken of beoordeeld. Het is dus dé plek met titels die het beste bij jou passen. Maar, als je de lijst niet genoeg bijhoudt, kan ‘ie ook snel gedateerd raken.

Heb jij de pagina al volstaan? Dan is het tijd voor een grote schoonmaak. Zoek een film of serie die je niet langer in je lijst wil zien en klik erop. Scrol vervolgens naar beneden tot je ‘Verwijderen uit Mijn lijst’ ziet. Klik hierop en de film of serie verdwijnt. Zo blijft het Mijn Netflix-menu alleen voorbestemd voor titels die je écht wil zien.

7. Meerdere profielen aanmaken (kids)

Zoals je merkt, is het aanbod wat je op Netflix te zien krijgt erg afgestemd op jou als kijker. Voorkom daarom dat de films of series die je huisgenoten of familieleden kijken, die aanbevelingen beïnvloeden. Met Netflix maak je tot vijf profielen aan, afhankelijk van je abonnement.

Ga in de Netflix-app op je slimme televisie naar de knop helemaal links bovenaan. Hier staat je naam en ‘Veranderen van profiel’. Vervolgens kies je voor het plus-icoon met ‘Profiel toevoegen’. Geef een naam aan het profiel, kies eventueel een profielfoto en klik op ‘Klaar’.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je kunt ook Kids-accounts aanmaken. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor (je raadt het al) kinderen. Er zijn dan ook alleen films en series te vinden die geschikt zijn voor de jongste kijkers. Ook dit account ondersteunt Mijn Netflix en gepersonaliseerde aanbevelingen die jouw kinderen leuk vinden.

Problemen oplossen bij Netflix op Google TV

8. Verander de opmaak van de ondertiteling

Tijdens het kijken van een film of serie op Netflix schakel je gemakkelijk ondertiteling in via de knop onderaan het scherm. Heb je echter moeite met het lezen van de ondertiteling of vind je het gewoon lelijk? Dan kun je de opmaak gewoon veranderen. Kies het tandwieltje om aan de slag te gaan.

Je kunt de grootte van het lettertype aanpassen naar klein, medium of groot. Daarnaast staan opties voor stijl. Standaard staat deze op ‘slagschaduw’, maar met ‘donker’, ‘contrast’ en ‘licht’ verschijnt er een grotere rand om te letters, zodat deze hopelijk beter te lezen zijn.

9. Check je netwerkverbinding

Lukt het helemaal niet om een film of serie te starten? Dan kan dat aan je internetverbinding liggen. Deze laat de Netflix-app je gelukkig snel testen. Ga naar de profiel-knop linksboven in beeld en kies ‘Ondersteuning’. Vervolgens scrol je naar ‘Je netwerk controleren’. Klik hierop en je internetverbinding, de servers van Netflix en de verbindingssnelheid worden getest. Hopelijk ontdek je zo waar het aan ligt.

10. Gebruik je telefoon als afstandsbediening

Lijkt jouw chill-avond in duigen te vallen vanwege een lege of verloren afstandsbediening? Dan biedt de Google Home-app de oplossing. Als je jouw slimme televisie daar hebt ingesteld, kun je je telefoon gebruiken als afstandbediening voor de tv.

Open de Google Home-app, klik op je televisie en selecteer ‘het afstandsbediening-icoontje ‘Afstandsbediening openen’. Er verschijnt een koppelcode op je televisie die je moet invoeren op je telefoon, waarna de knoppen tevoorschijn komen. Je kun nu navigeren door te swipen, het volume aanpassen en de spraak-zoekfunctie gebruiken.

Hopelijk heb je iets nieuws geleerd dankzij dit tip-overzicht! Weet jij zelf nog een handige Netflix-functie? Laat het dan weten in de reacties onderaan deze pagina!