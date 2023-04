Kun jij Netflix in hd kijken? Zo check je het

Kijk je veel Netflix op je smartphone (of tablet), maar je weten of je wel in de hoogste kwaliteit kan streamen? Neem dan een kijkje in dit tipartikel.

Netflix in hoge kwaliteit streamen

Films en series komen het beste tot hun recht op een grote televisie, maar soms is het ook fijn om op je smartphone (of tablet) te kijken. Bijvoorbeeld als je in het openbaar vervoer zit, met het vliegtuig onderweg bent naar je vakantiebestemming of als de tv thuis is bezet.

Dan kijk je natuurlijk wel het liefst in de beste kwaliteit, ook al is het scherm van je telefoon niet heel groot. De meeste Netflix-films en -series worden in hoge kwaliteit aangeboden, maar je Android-telefoon moet dit wel ondersteunen. Het lijkt misschien voor de hand te liggen, maar niet elk toestel kan Netflix ook in de hoogste kwaliteit streamen.

Open de Netflix-app op je smartphone of tablet; Tik rechtsboven op je profielicoon en selecteer vervolgens ‘App-instellingen’; Swipe naar beneden en kies onder ‘Diagnose’ voor ‘Afspeelspecificaties’; Controleer hier of je Widevine L1 of Widevine L3 ziet.

Dit heeft te maken met de Widevine-drm die op je telefoon staat. Simpel gezegd is dit een stukje software dat het digitale rechtenbeheer voor verschillende apps regelt. Als jouw toestel Widevine L1 heeft, dan zit je goed en kun je in hd streamen. Zie je Widevine L3 staan, dan komt je toestel niet verder dan sd-kwaliteit.

Daarnaast moet je een Netflix-abonnement hebben dat toegang geeft tot full-hd-kwaliteit. Het goedkoopste abonnement van de streamingdienst, met de naam ‘Basic’, laat je namelijk alleen in standaard kwaliteit kijken. De duurdere abonnementen (Standaard en Premium) bieden wel full-hd of zelfs 4k-kwaliteit. Check dit dus ook eventjes.

Meer over Netflix

Over de beschikbare Netflix-abonnementen gesproken: voor Netflix Basic betaal je 7,99 euro per maand. Je kijkt dan zoals gezegd in sd-kwaliteit en maximaal op één apparaat tegelijk. Ga je voor Netflix Standaard, dan ben je maandelijks 11,99 euro per maand kwijt en kijk je in full-hd. Ook kun je de dienst dan op twee apparaten tegelijk gebruiken.

Het duurste abonnement heet Netflix Premium en kost 15,99 euro per maand. Je krijgt dan ook toegang tot titels in 4K-kwaliteit, wat op grote schermen nog scherper oogt. Ook profiteer je dan van hdr-ondersteuning, waardoor je van de beste beeldkwaliteit bent verzekerd. Kijken kan op vier apparaten tegelijk.

Netflix is de populairste streamingdienst in Nederland, al is de concurrentie er de laatste jaren niet minder op geworden. Zo kun je je ook abonneren op Disney Plus, HBO Max, Videoland, Viaplay, Amazon Prime Video en SkyShowtime. Het aanbod verschilt per streamingdienst en ook de prijzen liggen behoorlijk uit elkaar. Neem daarom een kijkje in het overzicht met de prijzen van streamingdiensten om alle kosten te vergelijken.

