Staat jouw Netflix ‘Verderkijken voor’-scherm vol met films en series die je een paar minuten hebt gekeken, en daarna nooit heb afgemaakt? Zo schoon je je kijklijst op.



Netflix kijklijst opschonen: zo doe je dat

Onder ‘Verderkijken voor’ houdt Netflix bij met welke films en series je begonnen bent, maar nog niet afgekeken hebt. In principe is dit een handige functie, maar ook wanneer je na vijf minuten bent afgehaakt, blijft de titel hier staan. Gelukkig is het heel makkelijk om je Netflix-kijklijst op te schonen. Zo werkt het:

Ga op je Android-smartphone of tablet naar je persoonlijke kijkgeschiedenis op Netflix.com; Log eventueel in, waarna je kijkactiviteit wordt getoond. De meest recente titels staan bovenaan; Druk op het kruisje naast een film of serie om deze uit je kijklijst te verwijderen; Om de hele show (met alle afleveringen) te verwijderen tik je op ‘Serie verwijderen’.

Wanneer je van plan bent om je hele kijklijst grondig op te schonen is het handiger om hiervoor een laptop te gebruiken. Zodra je een titel hebt weggehaald kan het tot 24 uur duren voordat het ‘Verder kijken’-scherm is opgeschoond. Jammer genoeg is het niet in de Netflix-app zelf mogelijk om titels te verwijderen. Dat zou immers een stuk makkelijker zijn.

Zodra je een titel uit je Netflix-kijklijst hebt verwijderd, krijg je ook geen aanbevelingen meer op basis van die titel. Heb je per ongeluk een docu, film of serie weggehaald? Dan zul je deze titel opnieuw moeten afspelen. Het is namelijk niet mogelijk om vergissingen ongedaan te maken.



Haal alles uit Netflix

