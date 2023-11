Zo voeg je (tegen betaling) extra leden toe aan je Netflix-account

Sinds mei 2023 is het niet meer toegestaan om Netflix te delen buiten je huishouden. Althans, niet gratis. Je kunt tegen betaling wel één of twee extra leden toevoegen aan je Netflix-account. Zo doe je dat.

Netflix-leden toevoegen aan je account: zo doe je dat

Helaas, helaas: gratis meeliften op het Netflix-account van je ouders of vrienden zit er echt niet meer in. Nadat de streamingdienst jarenlang een oogje toekneep, moet iedereen tegenwoordig in principe zijn eigen abonnement hebben.

Bij de duurste varianten kun je wel één (Standaard-abo) of twee (Premium-abo) extra leden toevoegen aan je Netflix-account. Voor 3,99 euro per lid per maand creëer je een soort subaccount dat je aan iemand anders kan geven. Zij genieten van dezelfde beeldkwaliteit als de hoofdgebruiker, maar kunnen bijvoorbeeld geen extra profielen aanmaken.

Een Standaard-abonnement kost 11,99 euro per maand en Premium zelfs 15,99 euro. Het is dus veel goedkoper om een lid toe te voegen dan om twee aparte accounts af te sluiten. Dat doe je zo:

Ga naar deze website van Netflix; Log in en klik op ‘volgende’; Bekijk de nieuwe prijs en tik op ‘Koop nu’ Voer de naam en het e-mailadres van het nieuwe lid in; Kies of je een nieuw profiel wil aanmaken of een bestaand profiel wil overzetten.

Het extra lid krijgt nu een email met het verzoek om een account aan te maken met een wachtwoord. Daar kunnen ze voortaan mee inloggen. Ze krijgen dus geen profiel op jouw account, maar een eigen pagina. Dat is wel zo fijn, want zo kunnen jullie niet van elkaar zien naar welke films en series je kijkt. Je privacy blijft dus gewaarborgd.

Belangrijk om te weten: jij als hoofdgebruiker betaalt voor het extra lid of de extra leden. Het is niet mogelijk om hen zelf die 3,99 euro per maand te laten overmaken aan Netflix. Je kunt natuurlijk wel afspreken dat zij jou maandelijks of jaarlijks terugbetalen. Of je geeft iemand voor zijn of haar verjaardag eens een jaar Netflix cadeau.

Meer over Netflix

Netflix blijft veruit de populairste streamingdienst van Nederland. We schrijven er dan ook regelmatig over op Android Planet. Recent kreeg Netflix bijvoorbeeld een nieuw tabblad dat de app veel overzichtelijker maakt. Heb je alles gezien of vind je het abonnement te duur? Dan kun je Netflix natuurlijk ook opzeggen.

