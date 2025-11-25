Games via je smartphone op de tv spelen: zo werkt het met Netflix

Netflix maakt het mogelijk om via je smartphone games op de televisie te spelen. We leggen uit hoe dit werkt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Netflix-games op je televisie

Netflix is in de afgelopen jaren één van de meest interessante spelers voor smartphonegames geworden. Als je een abonnement op de streamingdienst hebt, krijg je ook toegang tot een hele stapel games om te spelen. Dit zijn niet alleen games gebaseerd op Netflix-series zoals Squid Game of Too Hot to Handle, maar ook geroemde topgames. Zo wordt later dit jaar de klassieker Red Dead Redemption toegevoegd.

Deze games op je smartphone spelen is makkelijk. Je downloadt de game net als elke andere app via de Play Store. Na het openen van de game log je in met je Netflix-account en kun je spelen.

Nu maakt Netflix het ook mogelijk om een selectie games op het scherm van je televisie te spelen. Dat is vooral interessant voor de laagdrempelige multiplayergames die er zijn, zoals LEGO Party! of Pictionary: Game Night, maar er is meer.

Hoe werkt dit?

Het is niet mogelijk om een game op je smartphone te starten en daarna naar je televisie te sturen, zoals hoe je een serie of film cast naar het grote scherm. Je zult de game dus eerst op je televisie moeten zoeken.

In de Netflix-app op je televisie vind je nu (of binnenkort) een Games-categorie. Daar kies je jouw favoriete game uit en volg je de instructies op om je smartphone als een controller te gebruiken. Dit werkt via een qr-code die je scant met de camera van je smartphone. Speel je een multiplayergame, dan scant elke speler deze code.

Netflix heeft het over een selectie aan slimme televisies die deze functie krijgen. Jouw televisie hoort daar bij als je in het menu bovenaan ‘Games’ ziet. Ook een Google TV Streamer, Chromecast met Google TV of een Nvidia Shield werkt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Lukt het niet? Dit zijn alle stappen op een rijtje:

Selecteer op je televisie een game om te spelen en druk op de speelknop; Open de camera-app van je smartphone en scan de qr-code op het tv-scherm; Open de link die verschijnt. Mogelijk moet je eerst nog de Netflix-app downloaden; Scan de qr-code nogmaals, waarna je smartphone zal verbinden met de televisie als een controller; Start met spelen!

Welke games kan ik op de tv spelen?

De meeste Netflix-games zijn nog steeds alleen op smartphones te spelen. Games zoals Squid Game: Unleased, Spiritfarer en Dead Cells speel je dus nog gewoon op je Android-toestel. Het aanbod van games dat je ook op de televisie kunt draaien wordt de komende tijd wel uitgebreid.

Netflix heeft op dit moment vijf partygames voor op je televisie. Binnenkort komt daar ook Dead Man’s Party: A Knives Out Game bij.

De partygames die je nu kunt spelen zijn:

Boggle Party (1-8 spelers). Vind op je smartphone woorden in een grid van letters. Op de televisie is te zien wie de hoogste score heeft.

(1-8 spelers). Vind op je smartphone woorden in een grid van letters. Op de televisie is te zien wie de hoogste score heeft. LEGO Party! (1-4 spelers). Doe je best om te winnen in maar liefst zestig verschillende minigames. Door de ervaringspunten die je verdient kun je jouw persoonlijke LEGO-poppetje aanpassen.

(1-4 spelers). Doe je best om te winnen in maar liefst zestig verschillende minigames. Door de ervaringspunten die je verdient kun je jouw persoonlijke LEGO-poppetje aanpassen. Pictionary: Game Night (2-10 spelers). Toon je tekenskills terwijl je team moet raden wat er te zien is. Snelheid is daarbij belangrijk.

(2-10 spelers). Toon je tekenskills terwijl je team moet raden wat er te zien is. Snelheid is daarbij belangrijk. Tetris Time Warp (1-4 spelers). Elke keer als je een rij wegspeelt in deze versie van Tetris, dan ga je terug naar een oudere versie van de game. De regels veranderen daardoor ook een beetje.

(1-4 spelers). Elke keer als je een rij wegspeelt in deze versie van Tetris, dan ga je terug naar een oudere versie van de game. De regels veranderen daardoor ook een beetje. Party Crashers: Fool Your Friends (3-6 spelers). In deze game krijgt iedereen behalve één speler een geheim woord. Kan de rest via vage hints bepalen wie de party crasher is?

Speel je liever alleen? Dan is de game Oxenfree de moeite waard. Dit is een spannend avontuur met Stranger Things-vibes, waarin je met een radio een bovennatuurlijk raadsel op een eiland oplost. Zoek je een retrogame? Check dan Centipede Recharged of Missle Command Recharged.

Meer Netflix-tips

Check ook onze Netflix-tips voor Google TV om meer uit de app voor je slimme televisie te halen. Ook leggen we alles uit over de verschillende Netflix-abonnementen.