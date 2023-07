Tip: zo exporteer je je Netflix-profiel naar een ander account

Wil je je Netflix-profiel exporteren naar een ander account? Bijvoorbeeld omdat je gaat samenwonen en niet twee keer wil betalen voor de streamingdienst? Dat is vanaf nu heel eenvoudig. We laten stap voor stap zien hoe je te werk gaat.

Zo kun je je Netflix-profiel exporteren

Onbeperkt Netflix-accounts delen met Jan en alleman is er helaas niet meer bij. Vanaf mei 2023 betaal je 3,99 euro per maand als je mee wil liften op het abonnement van iemand die niet bij jou inwoont. Het is sindsdien ook al mogelijk om jouw profiel te exporteren naar een eigen, nieuw Netflix-account. Zo behoud je de kijkgeschiedenis, Mijn Lijst, voorkeuren en aangeraden films.

Inmiddels kun je jouw profiel ook verhuizen naar een ander, bestaand account. Dat is handig als je bijvoorbeeld gaat samenwonen met je partner of als je je intrek neemt in een studentenhuis. Omdat jullie op hetzelfde adres wonen, hoef je dan niet extra te betalen voor het abonnement.

In beide scenario’s moet je een paar simpele stappen doorlopen om je profiel over te dragen. We lopen ze met je door.

Ga op de website van Netflix naar het profiel-icoontje rechtsboven; Klik in het menu dat verschijnt voor ‘Profiel overdragen’; Kies het gewenste profiel en klik op ‘Profieloverdracht starten’;

Kies of je een nieuw account wil aanmaken of je profiel wil overbrengen naar een bestaand account; Volg de instructies.

Let op het maximale aantal streams

Als je je Netflix-profiel wil exporteren naar een bestaand account, heb je wel de inloggegevens van dat account nodig. Dat is niet meer dan logisch, want anders zou je jouw profiel immers naar ieder willekeurig abonnement kunnen overzetten. En hoewel je niet extra’s hoeft te betalen als jullie op hetzelfde adres wonen, blijf je wel gebonden aan het maximale aantal gelijktijdige streams dat voor jouw abonnement geldt.

Met een Basic-abonnement kun je één stream tegelijk bekijken. Met een Standaard-abo zijn dat er twee. Heb je een Premium-abonnement? Dan kunnen vier verschillende mensen tegelijk hun favoriete serie of film kijken. Mits ze allemaal in hetzelfde huis wonen natuurlijk.

Ben je Netflix zat? Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een abonnement op Videoland, Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime Video, SkyShowtime of Viaplay. Deze diensten hebben vaak een minder groot aanbod, maar zijn wél goedkoper dan Netflix. Meer weten? Check dan het overzicht met de prijzen van streamingdiensten.

