Vanaf nu kun je via de Netflix-app de ‘Verder kijken’-lijst opschonen. Voorheen kon dat alleen via een omslachtige weg op de website van de streamingdienst.

Netflix Verder kijken-lijst opschonen

Je kent het vast wel: je bent begonnen aan een film of serie op Netflix, maar het is toch niet wat je ervan verwacht had. Jammer, maar ondertussen blijft die titel wel staan in je Verder kijken-lijst. Gebeurt dat je een paar keer, dan wordt die lijst langer en langer, wat de overzichtelijkheid niet ten goede komt.

Het opschonen van die lijst was al mogelijk via een computer, maar wel nogal omslachtig. Nu kan dat ook via de app zelf en dat doe je makkelijk en snel via onderstaande stappen.

Zo schoon je de verder kijken-lijst op in de Netflix-app:

Ga naar de ‘Verder kijken’-lijst in de Netflix-app; Scrol naar de titel die je wil verwijderen; Klik op de drie puntjes rechts onderin; Kies voor de onderste optie ‘Uit rij verwijderen’.

Vind je het toch fijner werken achter een pc, check dan ook hoe je je Netflix-kijklijst opschoont via de computer. Heb je per ongeluk iets uit je kijklijst verwijderd, dan kun je dan niet meer handmatig terugzetten. Kwestie van de films, aflevering of documentaire dus weer opnieuw starten, zodat die in de Verder kijken-lijst verschijnt.

Proefperiode Netflix weer terug?

Begin februari schreven we exclusief dat Netflix was gestopt met de gratis proefperiode van een maand. Ook dat lijkt weer iets versoepeld te zijn. Als je naar de website van Netflix gaat staat er namelijk dat je een abonnement binnen zeven dagen kunt opzeggen, waarna je je geld terugkrijgt.

Vertaal je die website, dan staat er weer pontificaal in beeld dat je de dienst 30 dagen gratis kunt gebruiken. Android Planet heeft de vraag uitstaan bij Netflix Nederland hoe dit exact zit.

Meer over Netflix

Binnenkort wordt het waarschijnlijk mogelijk om content alvast deels te kijken, terwijl de rest op de achtergrond nog wordt gedownload. Heb je problemen met de streamingdienst, check dan: Werkt Netflix niet? Met deze vijf tips kijk je snel weer verder en bekijk ook onze uitgebreide Netflix-gids, waardoor je direct op de hoogte bent van alle mogelijkheden van de dienst.

