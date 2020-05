Werkt Netflix niet? Dat is vervelend, maar de kans is groot dat je het probleem kunt oplossen. Android Planet helpt je een handje op weg met vijf praktische tips.



Netflix werkt niet: 5 oplossingen op een rijtje

De meeste problemen kun je redelijk makkelijk zelf oplossen, en die vlieger gaat ook op voor wanneer Netflix niet werkt. Maak hiervoor gebruik van onderstaand stappenplan.

1. Controleer je internetverbinding

Netflix is een stuk sneller en simpeler dan de videotheek van vroeger, maar heeft wel een goede internetverbinding nodig. Als de streamingdienst dus ineens niet meer werkt, is het verstandig om je verbinding te controleren. Kijk hiervoor rechtsboven in het meldingenbalkje van je Android-telefoon.

Zie je hier meerdere streepjes? Dan heb je wifi-verbinding. Wanneer je via mobiel internet kijkt, moet je letten op de aanwezigheid van de letters “3G” of “4G”. De makkelijkste manier om te controleren of je ook echt internetverbinding hebt is door even de browser te openen, en bijvoorbeeld naar androidplanet.nl te gaan.

2. Check of Netflix een storing heeft

Kun je zonder problemen je favoriete website bezoeken, maar krijg je Netflix met geen mogelijkheid aan de praat? Controleer dan of de streamingdienst een storing heeft. Ga hiervoor naar de website van de streamingdienst. Indien Netflix bij meerdere mensen niet werkt, maakt de website hier een melding van.

3. Controleer de foutcode

Krijg je tijdens het opstarten van je favoriete film of serie een specifieke foutcode op het scherm van je televisie, computer of telefoon te zien? Dat is vervelend, maar biedt wel hoop. Netflix heeft namelijk uitgebreide handleidingen gemaakt over hoe je deze specifieke foutcodes kunt oplossen.

Ga hiervoor naar de ondersteuningspagina van de Netflix-website en voer de foutcode in. Je kunt tientallen van deze codes krijgen, maar ze zien er ongeveer als volgt uit: “Error 12001” of “UI3012”. Na het invoeren krijg je een uitgebreide handleiding te zien om het probleem op te lossen.

4. Installeer de app opnieuw

Werkt Netflix bijvoorbeeld wel op je computer, maar niet op je smartphone? Dan is het verwijderen en opnieuw installeren van de Android-app een logische stap. Mogelijk is er tijdens het gebruiken van de Netflix-app een foutje in de applicatie geslopen dat enkel met een harde reset verholpen kan worden.