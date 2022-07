Hoe nfc-tags jouw dagelijks leven een stukje makkelijker maken

Heb jij dagelijkse taken op je smartphone waar je echt een keer klaar mee bent? Dan hebben we de oplossing voor jou. Je kunt namelijk een hoop handelingen op je smartphone automatiseren met een nfc-tag. Wil je weten hoe, lees dan door.

Wat is nfc?

Je herkent nfc misschien wel van je smartphone, want vrijwel ieder modern toestel heeft een nfc-chip ingebouwd. Daarmee betaal je bijvoorbeeld contactloos in de supermarkt, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. In dit artikel geven we je een aantal handige tips en situaties om zelf van nfc-chips gebruik te maken.

Nfc staat voor near field communication en kan binnen een straal van 10 centimeter draadloos data versturen. In de basis scant een nfc-reader (bijvoorbeeld je smartphone) de nfc-tag met daarop informatie. Het gaat om een paar honderd bytes; dus denk aan een weblink, contactgegevens of een simpele code. De reader voert daarmee een opdracht uit, en daar kun je in het dagelijks leven leuk gebruik van maken.

Bron: Astecom Business Software

Wat heb je nodig?

Om zelf met nfc aan de slag te gaan, heb je drie dingen nodig: Een Android-smartphone met nfc-chip, een nfc-tag en een app om opdrachten in te stellen. De kans is groot dat je smartphone wel een nfc-chip bevat en daar installeer je gemakkelijk een app als NFC Tools voor om opdrachten te programmeren.

Over de nfc-tag: deze vind je voor een spotprijsje online. Voor minder dan een euro heb je al zo’n slimme sticker. Deze plak je overal en nergens in je huis, auto of op een andere locatie. Let goed op de opslag van je nfc-tag, zodat je gegevens wel kwijt kan. Alles gereed? Dan kunnen we beginnen.

NFC Tools wakdev 8,6 (36.500 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Tip 1. Digitaal visitekaartje

Wil je je contactgegevens uitwisselen met een zakelijke klant of gewoon een nieuwe kennis, dan doe je dit met een nfc-chip op een snelle en toffe manier.

Open de NFC-Tools app en ga naar het ‘Write’-menu; Klik hier op ‘Add a record’ en klik op ‘Contact’. Je ziet meerdere vlakken. Deze vul je in met je contactgegevens; Druk daarna op ‘OK’. Je ziet het contact nu in het ‘Write’-menu verschijnen. Alles wat in dit menu staat is klaar om op een nfc-tag gezet te worden. Druk op ‘Write’ en houd vervolgens één van je nfc-tags op de achterkant van je telefoon.

Mocht je per ongeluk een verkeerde actie op de nfc-tag zetten, ga dan naar het ‘Other’-menu en klik op ‘Erase Tag’. Vervolgens kun je gewoon opnieuw beginnen.

Plak de nfc-tag bijvoorbeeld op je portemonnee of telefoon om ‘m makkelijk door mensen te laten scannen. De ander krijgt dan de optie om je contact meteen toe te voegen in zijn of haar telefoon. Dat scheelt gehannes met nummers overtypen en ziet er ook nog eens tof uit.

Tip 2. In één scan klaar voor bed

In de NFC-Tools-app koppel je gemakkelijk meerdere taken in één keer aan een nfc-tag. Daarmee voer je in één scan meerdere handelingen uit. Neem als voorbeeld het klaarmaken om naar bed te gaan. Normaal stel je zelf je wekker in, zorg je dat je alarmvolume aanstaat en zet je de niet storen-modus aan. Dat kan natuurlijk veel makkelijker.

Ga naar het ‘Tasks’-menu in de NFC-Tools-app en klik op ‘Add a task’. Hier zie je een hele hoop functies die je kunt automatiseren, waaronder je wekker. Wanneer je hierop klikt, krijg je de mogelijkheid om de tijd in te stellen. Klik op ‘OK’ om deze aan je takenlijstje toe te voegen.

Door meerdere taken toe te voegen, reduceer je het aantal handelingen naar één. Deze schrijf je met ‘Write’ op een nfc-tag en je bent er klaar voor. Plak de slimme sticker op je nachtkastje en slaap lekker!

Tip 3: Verbinden met wifi

Heb je vrienden of familie over de vloer, dan wil je ze waarschijnlijk toegang geven tot je wifi-netwerk. Op de ouderwetse manier zou je dan papiertje geven met daarop een onmogelijke code. Die moeten je gasten dan overtypen en als ze geluk hebben maken ze geen spelfouten.

Gelukkig voeg je gemakkelijk je wifi-inloggegevens toe aan een nfc-tag. Ga daarvoor in het ‘Write’-menu naar ‘Add a record’ en selecteer ‘Wi-Fi network’. Daar vul je simpelweg je inloggegevens in en klik je op ‘OK’ en dan ‘Write’ om het aan een nfc-tag toe te voegen. Nu hoeven je gasten alleen nog maar een stickertje te scannen.

Tip 4: Houd je ogen op de weg

Telefoneren tijdens het rijden is niet slim. Je moet niet afgeleid raken door meldingen en zelf een sms’je tikken naar het thuisfront zit er helemaal niet in. Nfc kan ook hier helpen, want een tactisch geplaatste sticker maakt je rit van werk naar huis een stuk makkelijker.

Door een nfc-sticker in het interieur van je auto te plakken, bestuur je je telefoon zonder hem te hoeven bedienen. Ga in het ‘Tasks’-menu naar ‘Add a task’ en druk op ‘Configuration’. Hier kun je ‘Car Mode’ selecteren. Door deze op de nfc-tag te programmeren, hoef je alleen nog maar in je auto te stappen, te scannen en je kunt ongestoord rijden.

Wil je het thuisfront laten weten dat je eraan komt? Dan kun je ervoor kiezen om met dezelfde nfc-chip ook een belletje te starten of een sms-bericht klaar te zetten. Deze kun je helaas niet laten versturen, dus je zult even op ‘verzenden’ moeten drukken.

Tip 5: Promoot je favoriete app

Dan nog één tipje: stel je favoriete app in op een nfc-tag. Daarvoor ga je naar ‘Add a record’ in het ‘Write’-menu en dan ‘Add a record’. Klik hier op ‘Application’. Vul hier ‘nl.bigspark.androidplanet’ en schrijf dit op je nfc-tag. Als iemand nu die tag scant, opent vanzelf de Android Planet-app en mist diegene geen Android-nieuws meer.

In de NFC-Tools app valt nog veel meer te automatiseren, maar de besproken tips zijn een goed begin. We raden je daarom aan om lekker in de app rond te speuren. De betaalde versie van NFC-Tools of de soortgelijke app Tasker bieden zelfs nóg meer mogelijkheden.

Tasker joaomgcd 9,2 (51.900 reviews) € 3,59 via Google Play via Google Play

Heb jij nog een toffe automatisering ingesteld? Deel het in de comments