Heb je met oud en nieuw een flink feestje gehad, en heb je het daarom op nieuwjaarsdag even zwaar? Deze android-apps verzachten de pijn.

Android-apps tegen kater

Om het nieuwe jaar maar meteen met een teleurstelling te beginnen: een kater los je niet op met een app. Er zijn enkele apps die dat beloven. Maar in het beste geval doen ze niets, in het ergste geval zien ze er zo amateuristisch uit dat je er als vanzelf weer hoofdpijn van zou krijgen.

Een betere optie is om voldoende water te drinken en je rust te pakken. Daarvoor zijn gelukkig wel apps beschikbaar. Een app als Hydro zit volop functies om je te helpen je lichaamsvocht weer op peil te krijgen, essentieel om te herstellen van een zware nacht.

Nergens wordt je rustiger van dan mediteren. De app Headspace helpt je om weer wat rust in je bonkende hoofd te krijgen. Dat doet het al jaren en het is nog altijd de beste optie, ook voor mensen die dit jaar beginnen met mediteren.

Lees ook: redacteur Erwin over een jaar mediteren met Headspace

Blijf in bed

Gelukkig is nieuwjaarsdag voor de meesten een vrije dag. Als je geen verplichtingen hebt, weerhoudt niets je ervan om de hele dag in bed te blijven. Je hoeft je onder de lakens niet te vervelen, mits je jouw telefoon bij de hand hebt. Deze Netflix-tips van december (vorig jaar, ja) tippen een aantal nieuwe series en films om te ontdekken. Of je bekijkt natuurlijk alle Netflixtoppers van 2019. Heb je iets meer energie, dan kun je je storten op de 15 beste games van 2019.

Als de trek eenmaal weer toeslaat, hoef je natuurlijk je bed niet te verlaten. Apps als Deliveroo of Uber Eats zorgen ervoor dat een smakelijke maaltijd gewoon tot aan de deur wordt bezorgd. Heb je het echt te kwaad op nieuwjaarsdag en is zelfs het oppakken van je telefoon teveel? Dan kun je via spraakcommando’s van Google Assistent iets lekkers bij ThuisBezorgd regelen.

→ Download de Thuisbezorgd-app in de Play Store (gratis)

Weer beter? Begin met goede voornemens

Als je er eenmaal aan toe bent om weer deel te nemen aan het dagelijks leven, wordt het tijd om aan de goede voornemens te beginnen. Afhankelijk van wat je wilt, zijn er veel Android-apps te vinden die daarbij kunnen helpen. De app Stoppen met Roken houdt bij hoelang je gestopt bent met roken en welke voordelen dat oplevert.

→ Download Stoppen met Roken in de Play Store

Als je in 2020 het roer om wilt gooien en je leven structuur wilt geven, maar daar wel een beetje lol bij wilt hebben, dan kun je met Habitica aan de slag. Deze app verandert jouw leven in een computerspel en helpt je jouw slechte gewoontes aan te passen met quests, levels, achievements en monsters om tegen te vechten.

→ Download Habitica in de Play Store