Tip: zo snooze je notificaties in Android 12

Draait jouw toestel al op Android 12 en ben je benieuwd hoe je dan notificaties kunt snoozen? In deze tip leggen we uit hoe je meldingen even dempt, zodat je ze later met je volle aandacht kunt bekijken.

Lees verder na de advertentie.

Notificaties snoozen Android 12

Dagelijks krijg je vast en zeker tientallen notificaties binnen op je smartphone. Is het niet van WhatsApp, dan wel van social media of er vliegt weer een nieuwe e-mail binnen. Uiteraard kun je per app in- en uitschakelen of je wel zo’n melding wil krijgen, maar wist je ook dat je notificaties kunt snoozen, oftewel tijdelijk kunt dempen?

Handig voor elke app, maar onder andere voor Google Calendar vinden we het erg fijn. Die populaire agenda-app heeft standaard geen snooze-functie aan boord, een wat gekke keuze van Google.

Draait jouw toestel op het nieuwe Android 12 dan is het uiteraard weer mogelijk om meldingen tijdelijk uit te kunnen stellen. Check eerst wel even of de snooze-mogelijkheid aan staat, wat je doet via onderstaande stappen:

Pak je smartphone erbij en open de instellingen;

Tik op ‘meldingen’ en scroll naar ‘Snoozen van meldingen toestaan’;

Zet daar het schuifje aan.

Hoe stel ik notificaties tijdelijk uit?

Daarna is het mogelijk om notificaties tijdelijk te temmen en er later op te reageren. Krijg je een notificatie, maar heb je nu geen tijd om ‘m uitgebreid te bekijken? Daarvoor volg je onderstaand stappenplan;

Pak je toestel en veeg de notificatie naar beneden; Tik rechtsonder op het wekker-icoon; Tik rechtsboven op het pijltje; Kies de tijdsduur van het uitstel; Veeg de notificatie omhoog.

Bij de vierde stap kun je kiezen uit drie timers om de notificatie uit te stellen: 15 minuten, 30 minuten of twee uur. Logischerwijs verschijnt de melding weer na de gekozen tijd. Mogelijkheden om zelf een tijd te kiezen per uitgestelde notificatie zijn er niet.

Draait jouw toestel nog niet op de nieuwe software? Dan kun je waarschijnlijk ook al meldingen snoozen, wat grotendeels hetzelfde werkt. Uiteraard hebben we daarover een apart artikel gepubliceerd; notificaties snoozen op Android: zo doe je dat.

Meer nieuw in Android 12

Deze handige mogelijkheid is zeker niet het eerste wat Android 12 te bieden heeft. Vooral het verfrissende design valt op. Dankzij Material You, ziet de software er op elk toestel anders uit. Aan de hand van de gekozen achtergrond worden namelijk ook allerlei kleuraccenten aangepast. Dat zie je terug in onder andere de snelle instellingen, menu’s en widgets.

Benieuwd wat er nog meer nieuw is lees dan onze Android 12 review. Ook hebben we een videoreview gemaakt met onze ervaringen en de grootste voor- en nadelen.

Check de laatste tips op Android Planet: