Het kan tóch: zo zet je Now brief nu uit op je Samsung

We zijn er inmiddels al een tijdje aan gewend, de nieuwe AI-functies van Samsung. Een van de bekendste en meest hardnekkige is Now brief. Wij vertellen hoe je dit toch uitschakelt.

Wat is Now brief?

Dit is een persoonlijk dagelijks overzicht voor Samsung Galaxy S25-gebruikers. Deze AI-functie is onderdeel van One UI 7, de door Samsung zelf ontwikkelde Android-interface.

We kunnen ons voorstellen dat sommige S25-eigenaren het nut ervan inzien. Bijvoorbeeld als je in de ochtend een snel overzicht wil van je aankomende agenda-afspraken. Dat kan gecombineerd worden met de weersvoorspelling, zodat je daar je kleding op kunt aanpassen.

Daarnaast kan Now brief gepersonaliseerde gezondheidsinfo (zoals je slaapkwaliteit) met je delen en info tonen over je aankomende reizen. En in de avond is het een beknopt overzicht van je dag. Geen liefhebber? In dat geval kun je deze feature op je Samsung uitzetten, zij het met een beetje moeite.

Zo zet je Now brief uit

Ga naar je homescherm en houd Now Brief ingedrukt; Druk daarna op ‘Wissen’. Ga vervolgens naar je ‘Instellingen’ en kies voor ‘Vergrendelscherm en AOD’ (Always-on-display); Kies nu ‘Now Bar’ en zet daarna het schuifje bij Now brief naar links.

Het ligt aan je specifieke Samsung-toestel hoe Now brief precies werkt, of je het überhaupt uit kunt schakelen en zo ja, hoe dan. Daarom noemen we hieronder nog een bekende manier die voor jouw toestel kan werken:

Ga naar je ‘Instellingen’;

Kies hier voor ‘Beveiliging en privacy’;

Klik op ‘Meer privacyinstellingen’;

Open ‘Persoonlijke gegevensintelligentie’;

Schakel Now brief uit met het schuifje.

De widget van Home brief op je startscherm is overigens te verwijderen net zoals iedere andere widget: houd de widget ingedrukt en druk op ‘Verwijderen’.

Now brief ook op andere Samsungs

Ook als je momenteel geen Samsung Galaxy S25 hebt, kunnen bovenstaande stappenplannen interessant zijn. Samsung overweegt namelijk om Now brief toe te voegen aan andere modellen via One UI 7 en 8-updates.

Het zou in ieder geval gaan om de Galaxy S24-serie, de Galaxy Z Fold en de Galaxy Z Fold 6. Wanneer daar meer over bekend is, lees je dat hier op Android Planet.

