Samen met vrienden kletsen over dat gênante afspraakje in First Dates? Dat kan! NPO heeft NPO Samen toegevoegd. Hiermee kijk je op afstand samen naar hetzelfde programma. In dit artikel leggen we uit hoe het werkt.

Samen kijken naar NPO Start: zo werkt NPO Samen

NPO Samen werkt nog niet in de Android-app van de NPO, maar wel in de browser en via je laptop of desktop-pc. Uiteraard kun je ook op een tablet samen naar je favoriete NPO-programma’s kijken. NPO Samen is voorlopig nog in bèta. Dat betekent dat je tegen problemen en vastlopers kunt aanlopen. Tijdens het testen werkte het echter heel aardig.

Zo werkt NPO Samen:

Ga op je Android-smartphone of computer naar de NPO-website; Zoek het programma uit dat je samen wil kijken; Tik rechtsboven op het icoontje om samen te kijken; Geef je naam op en tik op de oranje link; Deze link deel je met vrienden (bijvoorbeeld via WhatsApp); Keer terug naar de browser: veel kijkplezier gewenst!

De maker van de groep heeft vervolgens touwtjes in handen. Hij/zij kan het programma pauzeren of hervatten waarna het beeld bij de anderen ook stopt, of hervat. Op die manier loopt niemand achter en kijk je allemaal precies hetzelfde. Je kunt maximaal met vier mensen tegelijk NPO Samen kijken.

Kijk je samen op je smartphone? Dan kun je gewoon je browser even verlaten, bijvoorbeeld om even wat drinken te halen. Je camera gaat dan op zwart en de ‘meekijkers’ zien dus niet wat je doet. Let wel op, want je microfoon blijft wel aanstaan. Je kunt dus wel gewoon blijven kletsen met je vrienden.

Het lijkt erop dat je alle documentaires, films en programma’s van de NPO samen met vrienden kunt bekijken. Uit het persbericht blijkt dat de functie in ieder geval drie maanden wordt getest. Of het een blijvertje is, is dus nog even de vraag.

Meer streaming-tips

NPO is niet de eerste streamingdienst waarmee je met vrienden naar je favoriete programma’s kunt kijken. Netflix Party doet ongeveer hetzelfde, maar dan voor Netflix. Via de browser kun je dankzij deze plugin allemaal tegelijk naar dezelfde film of serie kijken.

Ook zijn er meerdere manieren om samen muziek te luisteren, bijvoorbeeld via Spotify. Ben je op zoek naar een overzicht van alle streamingdiensten, inclusief voor- en nadelen? Check dan onderstaand overzicht.