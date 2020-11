Vanaf nu kun je je NS-treinreis aanmelden en de NS zo helpen drukte onderweg in kaart te brengen. De vervoersmaatschappij stuurt jou bovendien een berichtje als je trein uitvalt of te druk lijkt te worden. We leggen uit hoe je de nieuwe Treinwijzer gebruikt.

NS treinreis aanmelden: zo doe je dat

Om je treinreis vooraf aan te melden, heb je de gratis NS-app nodig. Heb je de app al? Check dan even in de Play Store of er een update klaarstaat. Met de versie vanaf 11 november kun je de Treinwijzer-feature gebruiken.

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je een treinreis aanmeldt. Dit kan tot één minuut voor vertrek van de trein, is vrijwillig en garandeert géén plek in de trein. Als de NS de trein te vol vindt, kun je geweigerd worden. Ook goed om te weten: een aanmelding is geen vervoersbewijs. Je moet nog steeds inchecken met je persoonlijke of anonieme ov-chipkaart, of een losse (e)ticket kopen.

Update de NS-app via de Play Store; Open de NS-app en klik onderin beeld op ‘Mijn reizen’; Selecteer ‘Nieuwe treinreis aanmelden’; In je browser-app log je in met je NS-account; Je NS-account is gekoppeld aan je persoonlijke ov-chipkaart. Als je nog geen account hebt, maak je er nu een aan. Ga akkoord met de NS-voorwaarden; Als je wil kun je de NS ook toestemming geven om je commerciële aanbiedingen te sturen. Dit is niet verplicht. Vul je start- en eindstation in, kies de vertrek- of aankomsttijd en druk op Kies treinreis; Kies de treinrit die je wil nemen en klik op ‘Bevestig deze treinreis’. Je kunt ook aangeven met welk type vervoersbewijs je reist, of je een fiets meeneemt en of je een bevestigingsmail wil ontvangen.

Treinrit aanmelden: dit zijn de voordelen

Als je wil weten waarom de NS graag ziet dat iedereen zijn of haar treinreis aanmeldt: zo kan de vervoersmaatschappij beter inschatten hoe druk het in een trein wordt. Hoe meer mensen aangeven dat ze een trein pakken, hoe drukker het wordt. De NS kan dan passende maatregelen treffen, bijvoorbeeld door jou een e-mail te sturen met een waarschuwing over de verwachte drukte. Zo kun jij beslissen of je misschien een trein later wil pakken.

Ziet de NS dat te veel mensen zich aanmelden voor een treinreis, dan kan de trein mogelijk verlengd worden (voor meer zitruimte) of kan het treinpersoneel besluiten om minder passagiers toe te laten. Om drukte te voorkomen, raadt de NS daarom aan zo min mogelijk met het openbaar vervoer te reizen. De overheid geeft hetzelfde advies.