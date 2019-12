Heerlijk weg zwijmelen met je favoriete serie of film via je smartphone of tablet? Als je een goede internetverbinding hebt is dat geen probleem. Heb je die niet, dan wordt het lastiger. Met deze tips geniet je offline van Netflix en Disney Plus.



Films en series offline kijken met Netflix

Het aanbod van Netflix is groots en je vind er allerlei series, documentaires en films. Het kan best eens voorkomen dat je geen goede internetverbinding hebt, maar je toch wat wilt kijken. Kwestie van iets downloaden op Netflix dus, maar dat kan helaas niet bij alles wat je via de streamingdienst kunt kijken.

Om snel te bekijken wat je wel kunt downloaden klik je in de onderste balk op het download-icoontje. Vervolgens klik je op ‘zoek meer downloadbare content’ en alles wat je dan ziet kun je daadwerkelijk offline opslaan. Zo kun je bijvoorbeeld toch wat kijken in het openbaar vervoer, vliegtuig of in het buitenland.

Heb je wat leuks gevonden klik dan op het download-icoontje en de gekozen film of serie wordt op de achtergrond gedownload. Check voordat je iets gaat opslaan nog wel even de app-instellingen, wat je doet via;

Klik rechtsonder op het instellingen-icoon; Kies voor ‘app-instellingen’; Pas daar aan wat voor jou het beste werkt

Zo kun je kiezen dat je alleen via wifi kunt downloaden, of de beeldkwaliteit van de downloads instellen. Ook kun je denken aan de downloadlocatie en of je wel of niet gebruik wilt maken van ‘smart downloads’. Daarmee worden bekeken afleveringen automatisch verwijderd en volgende afleveringen juist weer opgeslagen op je toestel.

Offline genieten met downloads van Disney Plus

Heb je geen Netflix, maar wel Disney Plus of heb je stiekem beide en wil je ook genieten van alles wat Disney te bieden heeft? Ook daarbij kun je kiezen om een serie, film of documentaire te downloaden. Een voordeel ten opzichte van Netflix, is dat je alles kunt downloaden wat in de app te vinden is.

Bij elke serie, of losse aflevering en film zie je aan de rechterkant een downloadknop staan. Kwestie van even intikken en de gekozen content wordt automatisch opgeslagen.

Wel is het aan te raden om ook eerst even de app-instellingen te checken en bij Disney Plus doe je dat als volgt:

Klik rechtsonder op je profiel-icoon; Kies voor ‘app-instellingen’ Pas daar aan wat voor jou het beste werkt

Bij Disney Plus heb je drie mogelijkheden qua kwaliteit van de downloads. Daarbij zie je direct hoeveel uur videomateriaal je nog kunt opslaan in die kwaliteit op jouw toestel. Ook vind je daar een mogelijkheid om in een keer alle downloads te verwijderen, iets dat Netflix ook biedt.

Wil je niet alles verwijderen, duik dan je downloadlijst in. Klik op het icoontje aan de rechterkant van de aflevering, film of documentaire en kies voor ‘Download verwijderen’.

