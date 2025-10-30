Bescherm je ogen nu met deze 5 instellingen op je Android

Langdurig op je scherm turen: vast herkenbaar, maar niet zonder risico. Zorg daarom goed voor je ogen en stel deze 5 instellingen op je telefoon in. Kleine moeite en je ogen zijn je direct dankbaar.

Instellingen op je Android voor gezondere ogen

Het scherm van je smartphone heeft invloed op de vermoeidheid van je ogen. Drie belangrijke oorzaken hiervoor zijn blootstelling van je ogen aan blauw licht, stress door het voortdurend scherpstellen van je ogen en het feit dat je minder knippert. Ook kan het flikkeren van een scherm leiden tot hoofdpijn.

Deze ‘digitale vermoeidheid’ is onvermijdelijk als je veel op je smartphone of tablet zit. Gelukkig kun je wel allerlei simpele instellingen wijzigen om de negatieve effecten voor je ogen te beperken. Lees snel verder en ga aan de slag met deze vijf tips die jij niet mag missen!

1. Donkere modus aanzetten

De belangrijkste instelling verdient het om op de eerste plaats te staan. De donkere modus zorgt voor een algemene vermindering van helderheid en schittering, vooral bij weinig licht. Deze modus zorgt dus voor een flinke afname in licht, waardoor je ogen meer rust krijgen.

Open de instellingen op je telefoon; Ga naar ‘Weergave en helderheid’, ‘Display’ of ‘Beeldscherm’ (precieze benaming verschilt per merk); Zoek hier naar ‘Donkere modus’ of ‘Donkere stand’ en zet deze aan; Soms heb je nog optionele instellingen voor achtergronden en apps voor derden.

Let op: het kan zijn dat je de donkere modus op jouw telefoon vindt onder ‘Batterij’ → ‘Spaarstand’.

2. Filter voor blauw licht instellen

Blauw licht van schermen staat erom bekend dieper in je oog binnen te dringen dan andere kleuren licht. Het is niet duidelijk of blauw licht schadelijk is voor je netvlies, maar het kan zeker invloed hebben op je slaapkwaliteit en bioritme. Gelukkig kun je de negatieve gevolgen verkleinen.

Open de instellingen op je telefoon; Ga naar ‘Weergave en helderheid’, ‘Display’ of ‘Beeldscherm’; Zoek hier naar ‘Oogcomfort’, ‘Blauwlichtfilter’, ‘Leesmodus’ of ‘Nachtmodus’ (precieze benaming verschilt per merk) en zet dit aan.

Tip: soms heb je ook nog extra opties, zoals de stand automatisch uit laten zetten wanneer de zon opkomt of een ander aangepast tijdschema instellen.

3. Schermhelderheid automatiseren

Dit is heel gemakkelijk in te stellen. Kies je voor automatische helderheid, dan bepaalt je telefoon op elk moment aan de hand van de actuele lichtinval wat de meest optimale schermhelderheid is.

Open de instellingen op je smartphone; Ga naar ‘Weergave en helderheid’, ‘Display’ of ‘Beeldscherm’; Zet het schuifje met ‘Automatische helderheid’ aan.

4. Lettergrootte aanpassen

Hoe kleiner de lettergrootte op je toestel, hoe meer je met je ogen gaat knijpen om te focussen. Om dat zoveel mogelijk te beperken, is het een idee om de algemene grootte van teksten iets te verhogen.

Open de instellingen op je toestel; Ga naar ‘Weergave en helderheid’, ‘Display’ of ‘Beeldscherm’; Zoek hier naar ‘Tekstgrootte en opmaak’ of ‘Weergavegrootte’ (precieze benaming verschilt per merk); Kies hier voor ‘Groot’ in plaats van ‘Standaard’.

Tip: op sommige Androids heb je een schuifje waarmee je nog veel preciezer de lettergrootte kunt kiezen.

5. Hogere ververssnelheid kiezen

Dit is lang niet op alle smartphones mogelijk, maar het is het uitzoeken waard. Een hogere ververssnelheid kan vermoeidheid van de ogen door flikkeringen tijdens het scrollen of lezen verminderen.

Open de instellingen op je toestel; Ga naar ‘Vernieuwingsfrequentie van scherm’, ‘Verversingssnelheid’ of ‘Beeldsnelheid’ (precieze benaming verschilt per merk); Zet deze op ‘Hoog’ in plaats van ‘Standaard’.

Let op: een hoge verversingssnelheid (90Hz, 120Hz of zelfs 165Hz) zorgt voor vloeiendere prestaties, maar een hoger batterijverbruik.

Bonustip: verander je achtergrond

Wist je dat een donkere, meer neutrale of meer minimalistische achtergrond ook kan bijdragen aan minder vermoeide ogen? Je ziet de achtergrond op je startscherm natuurlijk erg vaak (elke keer bij ontgrendelen), dus je wallpaper aanpassen kan zeker helpen.

Wat zijn jouw ervaringen met digitale vermoeidheid en wat doe je hieraan? We horen al je tips natuurlijk graag in de reacties.