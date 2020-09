De toestellen van OnePlus zijn voorzien van Zen Mode. Als je die activeert, kun je je smartphone twintig minuten niet meer gebruiken. Dit is hoe de feature werkt.

Zo werkt OnePlus Zen Mode

Zen Mode is voor gebruikers die niet van hun smartphone af kunnen blijven. Speel je de hele dag door Fortnite op je mobiel, of kun je het niet laten om een compleet seizoen van een serie op Netflix te bingen? Met de Zen Mode van OnePlus leg je jezelf een pauze op.

Zodra je de OnePlus Zen Mode activeert, is je smartphone twintig minuten lang vrijwel volledig onbruikbaar. In deze modus kun je alleen gebeld worden door noodcontacten, een alarmnummer bellen of een foto maken. Al je notificaties, apps, games en andere afleiding zijn niet beschikbaar. Op het scherm krijgt je slechts een timer te zien met hoe lang de Zen Mode nog duurt, met aanmoedigingen als ‘Je bent goed op weg!’ eronder.

Nieuwe functies in Zen Mode

In OxygenOS 11 introduceert OnePlus een geüpdatet versie van Zen Mode. De nieuwe versie van het besturingssysteem is nog niet officieel uitgekomen, maar je kunt de vernieuwde Zen Mode al wel testen. De app heeft een fris nieuw uiterlijk en bevat enkele nieuwe functies. Zo kun je verschillende thema’s kiezen of een ruimte maken, waarin je vrienden uitdaagt om hun smartphone ook even weg te leggen. Bovendien kun je je dagelijkse Zen-momentjes opslaan en je progressie bijhouden.







Zelf een keer proberen? Dit is hoe je de OnePlus Zen Mode activeert:

Veeg de notificaties op je OnePlus-toestel omlaag, zodat al je snelle instellingen zichtbaar zijn; Druk op de knop ‘Zenmodus’; Selecteer een thema; Kies voor een individuele sessie of maak een ruimte met je vrienden; De app vraagt je nu een paar keer of je zeker weet dat je de Zenmodus wil activeren. Kies voor ‘Kom op’ en ‘Bevestigen’. Vervolgens heb je zes seconden om te annuleren als je toch nog terug wil.

Let goed op: zodra je de Zen Mode activeert, is er geen enkele manier om je telefoon weer in te schakelen tot de timer voorbij is. Er is geen code die je kunt invoeren om de timer te omzeilen en ook het herstarten van je OnePlus heeft geen zin. Pas na twintig minuten krijg je weer toegang.

Alternatieven voor andere Android-smartphones

Zen Mode is beschikbaar op alle toestellen van OnePlus vanaf de OnePlus 5. Om de vernieuwde versie te kunnen gebruiken, moet je toestel minimaal op Android 10 draaien.

Heb je geen OnePlus-smartphone, dan zijn er verschillende andere apps waarmee je meer grip krijgt op het gebruik van je telefoon. Zo worden toestellen vanaf Android 9.0 (Pie) uitgerust met Digitaal Welzijn, een Google-app die je vertelt welke apps je het meest gebruikt. Heb je een oudere smartphone, check dan onze Digitaal Welzijn-alternatieven voor de beste apps.

