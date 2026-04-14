Onbekende tegels: deze 4 snelle instellingen wil je nú toevoegen

Als je van boven naar beneden swipet op je telefoon, verschijnen de snelle instellingen. Daar staan vaak standaardtegels (toggles) als ‘Wifi’, ‘Bluetooth’ en ‘Locatie’. Maar, ken je deze verrassend handige tegels ook al?

Deze vier tegels zijn verrassend handig!

De snelle instellingen zijn ontworpen om razendsnel dingen te kunnen wijzigen. Denk aan het inschakelen van de wifi, het aanzetten van bluetooth of het overschakelen op de vliegtuigstand. Vaak is er vanuit de fabrikant al een keuze gemaakt welke tegels er staan en in welke volgorde. Maar, je past dit gewoon aan zoals je het zelf graag wil.

Over het algemeen is er op het eerste scherm plek voor zo’n tien tegels, met de optie om van rechts naar links te swipen voor meer ruimte. Wij verklappen vier verrassend handige tegels die je op de meeste Android-telefoons vindt (soms onder een net iets andere naam) en die absoluut niet mogen ontbreken in jouw snelle instellingen.

1. Superenergiebesparingsmodus

Een scrabblewoord om jaloers op te zijn als je tegenstander het legt. Heeft je telefoon nog maar 10 procent batterij of zelfs minder in de tank? Dan is deze tegel zeer handig om in je snelle instellingen te zetten. Des te sneller heb je ‘m ingeschakeld.

→ Wat doet de Superenergiebesparingsmodus?

In de superenergiebesparingsmodus blijven alleen basisfuncties als bellen en sms’en actief. Het scherm wordt direct eenvoudiger met minder kleuren of soms in zwart-wit. Verder wordt de interface flink versoberd. Daarnaast stoppen synchronisatieprocessen, draaien achtergrond-apps niet meer en worden prestaties teruggeschroefd. Dit zorgt ervoor dat je toestel vaak nog uren in leven blijft. Een fijne en veilige gedachte in geval van nood.

2. Focus

Met een smartphone op zak of op tafel ligt afleiding altijd op de loer. Appjes die binnenkomen, een like op een Instagram-post of een nieuwe video van je favoriete YouTube-kanaal. Soms wil je gewoon even focussen en dan is deze tegel ideaal.

→ Wat doet Focus?

De focus-tegel helpt je om afleiding te verminderen. Schakel het in om een overzicht van apps te krijgen die je op dat moment van je werk kunnen houden. Selecteer de grootste boosdoeners, zodat je daar even geen meldingen meer van ontvangt. Perfect voor social media bijvoorbeeld! Wel heb je gelukkig de optie om belangrijke notificaties van bepaalde contacten wél door te laten. Je stelt ook simpel een tijdschema in.

3. Kindermodus

Als je je telefoon weleens uitleent aan je eigen of andermans kinderen, dan wil je liever niet dat ze in al je apps kunnen. Ook wil je sommige gegevens privé houden en dat ze niet per ongeluk instellingen wijzigen. Voor die situaties is de kindermodus perfect.

→ Wat doet de Kindermodus?

Als je hierop tikt, krijg je allereerst de optie om apps te selecteren. Alleen deze apps kunnen straks geopend worden. Verder is er geen toegang mogelijk tot instellingen of gevoelige data.

Voor extra bescherming kies je als ouder een maximale schermtijd en stel je herinneringen in over kijkafstand, zithouding en omgevingslicht. Je zult zien dat de interface verandert met grotere knoppen, een simpele navigatie en speelse layout.

4. Qr-codescanner

Wellicht zie je hier niet gelijk het nut van in, aangezien in de camera-app ook een optie zit om qr-codes te scannen. Toch heeft de speciale tegel ‘QR-code’ enkele voordelen, waardoor die echt een plekje in jouw snelle instellingen verdient. Let maar op.

→ Wat doet de ‘qr-codescanner’?

Deze tegel opent een scanner om qr-codes te lezen. Je kunt er direct mee scannen en hoeft dus niet eerst scherp te stellen. Je scant niet alleen sneller, ook betrouwbaarder. Zo heb je minder last van slechte belichting.

Op sommige telefoons kun je de qr-tegel gebruiken zonder je telefoon volledig te ontgrendelen. Daarnaast heb je vaak de optie om een QR-code via een foto op je apparaat te scannen. Ook dat scheelt tijd en gedoe.

Wij hebben nog veel meer tips voor je!