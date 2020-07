Leuk, zo’n gratis wifi-netwerk onderweg, maar in de praktijk is het vaak onveilig. Gelukkig ben je met deze vier tips een stuk veiliger, als je besluit zo’n openbaar netwerk te gebruiken.



Zo maak je openbare wifi veilig

Steeds vaker zijn gratis en openbare wifi-netwerken het doelwit van criminelen. Zij maken bijvoorbeeld een eigen openbaar wifi-netwerk aan dat voor iedereen toegankelijk is. Vervolgens is het voor kwaadwillenden relatief makkelijk om al je activiteit op dit netwerk bij te houden, en zo toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens.

Daarom is het slimmer om via je 4G-verbinding te internetten: stukken veiliger, en in – in het geval van openbare wifi-netwerken – ook aanzienlijk sneller. Heb je een kleine databundel en besluit je toch een openbaar wifi-netwerk te gebruiken, houd dan rekening met de volgende vier zaken.

1. Krijg je de juiste inlogschermen te zien?

Bij veel wifi-netwerken krijg je vooraf een inlogscherm te zien. Denk bijvoorbeeld aan ‘Wifi in de Trein’ bij de NS. Voordat je dat netwerk gebruikt, moet je eerst je akkoord geven. Ook hotel-wifi heeft vaak zo’n inlogpagina. Krijg je de pagina niet te zien terwijl je hem wel verwacht, dan heb je mogelijk te maken met iemand die zich voordoet als zo’n gratis netwerk. Zorg dan dat je dit netwerk vermijdt.

2. Gebruik alleen mobiel internet, download vooraf

Heb je moeite met het onderscheiden van veilige en onveilige netwerken? Dan kun je gratis netwerken het beste helemaal vermijden. Bij de meeste abonnementen krijg je vaak een grote mobiele databundel, waarmee je aardig uit de voeten kunt. Bovendien is mobiel internet via 4G op de meeste plekken sneller dan wifi.

Heb je een kleinere databundel, dan zijn er manieren om het dataverbruik onderweg binnen de perken te houden. Veel mensen gebruiken gratis wifi voor navigatie, zo blijkt uit het onderzoek. De meeste navigatie-apps, zoals Google Maps en Here WeGo, bieden echter een offline modus. Zo kun je de kaarten vooraf downloaden. Ook Spotify, Netflix en andere apps laten je muziek en video vooraf downloaden. Daarmee voorkom je dat je een onveilig openbaar wifi-netwerk hoeft te gebruiken.

→ In 5 stappen offline navigeren met Google Maps

3. Gebruik een VPN

Om gevoelige informatie af te schermen van kwaadwillenden, kun je ook een VPN gebruiken. Een VPN versleutelt en anonimiseert je verkeer en houdt pottenkijkers buiten de deur. Hoewel een VPN instellen op Android iets meer moeite kost, zorgt het wel voor behoorlijk wat extra zekerheid.

4. Vermijd gevoelige applicaties en websites

Ga je toch het internet op, vermijd dan gevoelige diensten. Log bijvoorbeeld niet in via websites en doe geen bankzaken op een openbaar wifi-netwerk. Als criminelen meekijken terwijl je daarmee bezig bent, hebben ze zo je wachtwoord te pakken. Beperk je tot sites die weinig kwaad kunnen.

Bezoek over het wifi-netwerk ook alleen websites met https. Je maakt dan een beveiligde verbinding met een website, waarbij je gegevens privé blijven en niemand deze kan onderscheppen. Je herkent https-websites aan het slotje linksboven in beeld.

Meer weten over hoe je de gegevens op jouw smartphone beschermt? Of over hoe je gevaarlijke apps en wifi-netwerken het beste kunt herkennen? Lees dan ook onze Android-beveiligingsgids, vol met tips om je smartphone secuur te houden.

