Ken jij dit trucje over screenshots maken met je Samsung? (+video!)

Iedereen maakt weleens een screenshot van een website. Maar, wist je dat je meer info opslaat dan een afbeelding alleen? Hartstikke handig, dus lees snel verder.

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Screenshots met klikbare bronlink

Je kent het wel: je bent aan het browsen en maakt een screenshot omdat je op een later moment iets wil terugvinden. Denk aan een kledingstuk in een webshop, een artikel op een nieuwsforum of een recept op een kooksite. Uren later ga je in je galerij door je screenshots en rijst de vraag: op welke site had ik dit ook alweer gevonden?

Op Samsung-telefoons is daar een handige oplossing voor. Als je een screenshot maakt van een website, kun je vaak direct terug naar de bron. Je slaat namelijk niet alleen de afbeelding op, ook de website kan in veel gevallen geraadpleegd worden.

Dat klinkt simpel, maar het lost een irritant probleem op van ‘screenshots zonder context’. Ben jij nog niet bekend met dit trucje van klikbare bronlinks bij screenshots gemaakt met je Samsung? Hieronder leggen we het aan je uit!

Maak een screenshot van een website; Ga naar je galerij en zoek de zojuist gemaakte schermafbeelding op; Tik op ‘Ga naar bron’. Grote kans dat je nu direct naar de desbetreffende website gaat!

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Er kunnen wel beperkingen zitten aan de screenshots. Niet elke schermafbeelding bevat een klikbare bronlink. Vooral kleine of ingekorte URL’s worden niet altijd herkend. Afbeeldingen zonder duidelijke context leveren vaak ook niets op. Toch zul je in de meeste gevallen merken dat je snel bij de bron van het screenshot uitkomt.

Nu we toch tips aan het geven zijn … Wie nog op zoek is naar een app om overbodige screenshots snel te verwijderen, kan terecht in ons appoverzicht van week 22!

Bekijk de video hieronder als je er toch niet helemaal uitkomt.

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