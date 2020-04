Google Chrome kan opgeslagen wachtwoorden onthouden. De browser weet dus bij welke websites jij een account hebt en vult automatisch je naam en wachtwoord in. In dit artikel leggen we uit hoe je wachtwoorden in Google Chrome kunt terugvinden.

Opgeslagen wachtwoorden in Google Chrome terugvinden

Waarschijnlijk heb je meer accounts dan je denkt. Omdat het vrijwel onmogelijk is om deze stuk voor stuk te onthouden, kan Google Chrome op Android opgeslagen wachtwoorden onthouden. De volgende keer dat je bij een site inlogt kun je vervolgens direct je gebruikersnaam en wachtwoord laten invullen. Volg onderstaande aanwijzingen om een overzicht van alle wachtwoorden die Google Chrome heeft opgeslagen te bekijken:

Open Google Chrome op je Android-smartphone; Tik rechts van de adresbalk op de drie puntjes; Kies ‘Instellingen’ en ga naar ‘Wachtwoorden’; Hier staan alle wachtwoorden die Google Chrome van je heeft.

De toegangscodes zijn gesorteerd op domein. Wil je het specifieke wachtwoord dat je gebruikt op een website zien? Tik dan op het domein en tik op het oog-icoon naast de website. Vervolgens vraagt Chrome om een ‘toegangsbewijs’. Je moet bijvoorbeeld een pincode of patroon doorgeven. Hierna wordt het wachtwoord pas zichtbaar.

In hetzelfde menu kun je opgeslagen wachtwoorden verwijderen. Hiervoor tik je op de prullenbank rechtsboven in het beeld. En heb je even snel een gebruikersnaam of wachtwoord nodig? Tik dan op de velletjes naast de vensters. Hiermee kopieer je de tekst naar je klembord en kun je ze snel in een andere app gebruiken.

Wachtwoorden niet langer opslaan

Vind je het geen fijn idee om jouw wachtwoorden in Google Chrome op te slaan? Gelukkig kun je dit uitzetten. In het Wachtwoorden-venster uit stap 3 zie je bovenaan het scherm ‘Wachtwoorden opslaan’. Wanneer je deze schakelaar uitzet (het vakje wordt grijs) stopt Google Chrome met continu vragen of je wachtwoorden wil opslaan.

Ook kun je de opgeslagen wachtwoorden beheren. Haal bijvoorbeeld het vinkje bij ‘Automatisch inloggen’ weg. Vanaf dat moment wordt je niet langer automatisch ingelogd bij websites waar je een account op hebt, maar moet je jezelf verifiëren. Het uitzetten van deze optie is dus goed voor je veiligheid, maar levert je wel meer werk op.



Andere wachtwoordenbeheerders

Het is enorm belangrijk om je privacy en veiligheid op het internet te beschermen. Een goede wachtwoordenbeheerder is daardoor volgens ons een must. Check ons overzicht van goede Android wachtwoord-apps voor onze aanraders. Ook is het verstandig om ons artikel over het voorkomen van Android-virussen te lezen, want met een paar simpele voorzorgsmaatregelen kun je een hoop narigheid voorkomen.

